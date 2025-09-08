Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana: lluvias localmente fuertes en el norte de Alicante

La semana arranca en la Comunitat Valenciana marcada por la inestabilidad atmosférica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este lunes el aviso naranja por lluvias y tormentas que podrán ser localmente muy fuertes, con acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta afecta a todo el territorio, aunque será el litoral norte de Alicante y el interior de la provincia donde se esperan los episodios más intensos. Según la Aemet, las precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas de viento que complicarán la situación.

En Castellón, incluso, no se descarta que en pocas horas se alcancen los 120 litros por metro cuadrado, mientras que en el conjunto de la Comunitat también se prevé un descenso de las temperaturas máximas y vientos variables que girarán hacia el este a medida que avance el día.

"Tormentas a intervalos"

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos consultado al meteorólogo Pedro Gómez, fundador de MeteOrihuela, para conocer con detalle qué se espera en la provincia.

El experto explica que la inestabilidad se mantendrá desde la tarde-noche del lunes hasta el mediodía del miércoles, provocada por "el paso de una vaguada atlántica que arrastra aire frío en altura, junto al aporte de vientos marítimos y unas aguas del Mediterráneo que siguen rondando los 26-27 grados".

En Alicante lloverá en toda la provincia, aunque los acumulados más significativos se esperan en el litoral norte y el interior.

Gómez advierte que podrán darse "tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas intensas de viento".

En el norte de Alicante

El meteorólogo matiza que no lloverá de manera constante, sino a intervalos, aunque advierte de que "en el litoral norte de la provincia las precipitaciones pueden persistir durante más tiempo".

La situación tenderá a mejorar a partir del miércoles por la tarde, con una atmósfera más estable en lo que resta de la semana.

Este episodio traerá consigo un freno en las temperaturas máximas, que no lograrán repuntar, mientras que las mínimas se mantendrán estables, con madrugadas por debajo de los 20 grados en la mayor parte del territorio.

Evolución de la semana

Para este lunes, la previsión apunta a chubascos y tormentas que irán ganando fuerza a partir del mediodía. El viento soplará flojo y variable, girando hacia componente este, salvo en el sur de Alicante, donde lo hará de origen marítimo.

El martes, las tormentas podrán ser muy fuertes en el norte de Alicante, con tendencia a remitir por la mañana pero reactivarse de nuevo en las horas centrales del día.

Las temperaturas seguirán bajando, especialmente las máximas, mientras que el viento soplará del suroeste en el litoral alicantino.

A partir del miércoles por la tarde, la provincia recuperará la calma, dejando atrás un arranque de semana marcado por la alerta meteorológica.