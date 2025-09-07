Helios (73 años) y los 'caracoles' mueven a todo un pueblo en fiestas: "No sabemos cantar, pero nos siguen"

Integrantes de la peña de los Caracoles cantando en la Plaza Mayor de Elda Cedida

Las Fiestas Mayores 2025 de Elda comienzan este año el 6 de septiembre y se prolongan hasta el día 9. Durante estos días, un grupo de cantantes convierte la Plaza Mayor en un bullicio de música y comunidad.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Helios Vera Botella, portavoz del grupo, quien explica cómo, junto a sus diez compañeros de la peña Caracol, mantienen viva una tradición que une a todo el pueblo.

La idea de este grupo surgió hace décadas en el antiguo bar 'El Santi'. Tras las excursiones al monte, los amigos se reunían a almorzar y cantar canciones tradicionales de Elda. Hace unos 20 años, la actividad se trasladó a la Plaza Mayor.

Una tradición de jóvenes y mayores

Con la mayoría de los miembros originales fallecidos, Helios asumió el papel de portavoz y guía: "Al final pues me ha tocado coger las riendas para que esto no se pierda. Es una tradición de toda la vida", afirma

Su objetivo principal es asegurar que la tradición llegue a las nuevas generaciones. Aunque incorporar a gente joven no es fácil, mantiene el optimismo.

"Voy intentando meter gente joven para que esto no llegue a perderse, y estamos consiguiéndolo. Yo pienso que esto no se va a perder". Para Helios, las canciones conectan a las generaciones mayores con sus recuerdos y familiares.

Un fenómeno comunitario

El trabajo del grupo ha hecho que la Plaza Mayor se llene cada año de gente cantando canciones antiguas.

Helios asegura que la asistencia a las Fiestas Mayores se ha "multiplicado por 10" respecto a hace 15 o 20 años, gracias también a la colaboración del Ayuntamiento de Elda y entidades como Plaza 4 Gastrobar.

El público no solo observa, sino que se une al canto. Cuando Helios empieza las canciones, hasta "1100 personas" acaban participando, incluidas mujeres mayores cuyos maridos solían cantar, algo que él califica de "bonito".

Verdaderos apasionados

Aunque llenan plazas y generan entusiasmo, Helios insiste en que no son cantantes profesionales: "No sabemos cantar. Ninguno somos profesionales, pero la gente nos sigue", describe.

Cada miembro mantiene su trabajo habitual, muchos en la industria del calzado, incluido Helios, que sigue trabajando a sus 73 años. La música es una pasión compartida que fortalece la identidad del pueblo.

Canciones con sabor a Elda

El repertorio gira en torno a la vida local y la industria del calzado, como la canción dedicada a su pueblo, Elda.

También hay espacio para el humor, con referencias juguetonas a pueblos vecinos como Petrer o Sax.

Las canciones conectan con la gente porque reflejan sus historias y su identidad, incluso con pequeñas críticas cómicas.

Helios y la peña Caracol

Aunque ensayan solo un par de veces al año, Helios mantiene la disciplina. Lleva un pequeño libro con las letras para no fallar, recordando que el antiguo líder, Joaquín, "se las sabía todas de memoria".

Su compromiso con la tradición es firme: "Alguien tiene que coger e involucrarse para que las cosas se sigan haciendo, seguir con esto hasta que pueda".

Helios forma parte de la Peña Caracol, heredera de la histórica Peña de los Caracoles, formada por un grupo de vecinos que fue el alma de la música popular en las fiestas de Elda.

Con el paso de los años, la mayoría de aquellos integrantes ha fallecido, pero su recuerdo sigue muy presente.

Para rendirles homenaje y asegurar que la tradición continúe, quienes han tomado el relevo decidieron llamarse Peña Caracol. De esta manera mantienen vivo el legado de los fundadores y se aseguran de que pase a la próxima generación de eldenses.

Este año, además, el grupo se presenta con camisetas que llevan impresa la fotografía de todos los cantantes y también gorras para los músicos, gracias a la colaboración de Plaza 4 Gastrobar. "Seguiré con esto hasta que pueda", concluye Helios.