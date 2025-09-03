Alicante impulsa la digitalización portuaria con un programa pionero en tecnologías disruptivas

Alicante Port Innova (API) y el Parque Científico de Alicante (PCA) unen fuerzas para impulsar la modernización del sector logístico-portuario con un programa formativo centrado en las tecnologías que están marcando el futuro.

La propuesta, que tendrá lugar entre septiembre y octubre de 2025, busca dotar a profesionales y empresas del entorno portuario de competencias prácticas en ámbitos clave como la inteligencia artificial, el big data, la ciberseguridad o el internet de las cosas (IoT).

Todas ellas se consideran piezas fundamentales para ganar en eficiencia, seguridad y competitividad.

"Digitalizar la comunidad portuaria es avanzar en competitividad y sostenibilidad. Este programa formativo responde a una necesidad estratégica urgente del sector", ha subrayado María José López Martínez, agente de Innovación de Alicante Port Innova.

El itinerario consta de cuatro módulos con un total de 40 horas de formación, que combinarán sesiones online y presenciales.

Los participantes contarán además con tutorías individualizadas, acceso a la plataforma PCA Startup Innovation y demostradores tecnológicos aplicados a casos reales.

El plan de estudios ha sido diseñado por un equipo de expertos de primer nivel, integrado por investigadores de la Universidad de Alicante y profesionales de empresas del ecosistema del PCA como Cloud Levante, InferIA, INTK y Lucentia Lab.

Esta iniciativa cuenta con un equipo docente de primer nivel, integrado por profesionales e investigadores con una sólida trayectoria en la aplicación de tecnologías avanzadas en entornos reales.

Entre ellos se encuentran Celia Cabello, ingeniera en inteligencia artificial en Cloud Levante y doctora industrial en la Universidad de Alicante; Alberto Berenguer, experto en ciencia de datos y director ejecutivo de InferIA; José Norberto Mazón, catedrático de la Universidad de Alicante en sistemas de información; Lucía Bort, doctora en criminalística y especialista en ciberseguridad; Jesús Amorós, ingeniero en telecomunicaciones y formador en ciberseguridad avanzada; Alexander Sánchez, director de I+D en Lucentia Lab y especialista en IoT industrial; y Ángel Morán, ingeniero técnico de telecomunicación y profesor asociado en la Universidad de Alicante.

Su participación garantiza una formación rigurosa, actualizada y orientada a la práctica, alineada con los retos tecnológicos del sector portuario.

La formación, gratuita para los participantes, está dirigida a empresas del entorno del Puerto de Alicante, pymes logísticas, operadores portuarios y profesionales que quieran anticiparse a los desafíos de la transformación digital.

"Gracias a esta alianza entre el ecosistema portuario y el innovador que representa el PCA, buscamos democratizar el acceso a las tecnologías emergentes y preparar al talento local para un sector logístico más inteligente, seguro y sostenible", ha destacado Esteban Pelayo, gerente del PCA

La acción se enmarca dentro del Plan de Formación en Transformación Digital y Sostenibilidad Portuaria de Alicante Port Innova, aprobado por su Junta Directiva, y cuenta con el apoyo logístico de la Autoridad Portuaria de Alicante, que cederá sus instalaciones para las sesiones presenciales, así como la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana que financia parte del programa.