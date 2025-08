Un soltero de Alicante la lía en 'First Dates' por sus polémicas palabras sobre su cita: "Tiene buena pechonalidad"

Una cita en el popular programa de Cuatro, 'First Dates', presentado por Carlos Sobera, ha generado revuelo tras las polémicas declaraciones de Ken, un soltero de 24 años procedente de Altea.

El creador de contenido y estudiante alicantino ha acudido al restaurante del amor con ideas muy claras, pero sus comentarios sobre su cita, Leire, de 18 años, no han pasado desapercibido. "Lo que más me gusta de ella es su altura y que tiene una buena pechonalidad".

Desde su llegada al programa, Ken, quien se describe como nacido en España con padre belga y madre noruega, dejó claras sus posturas.

Expresó su admiración por Santiago Abascal, a quien considera el presidente idóneo para España, capaz de acabar con la inmigración ilegal y apoyar el crecimiento de empresas y jóvenes, además de abordar la "igualdad de género".

Asimismo, confesó a Carlos Sobera que le importaba que su pareja tuviera "las ideas claras" y que no le gustaba la fiesta, ya que le genera desconfianza ver a la gente "desmelenada" y "bebida".

Las 'red flags' y el controvertido comentario sobre Leire.

Las red flags de Ken

Antes de conocer a Leire, Ken entregó a Carlos Sobera tres "red flags" o líneas rojas que su cita no debía cruzar: "que no sea sexualmente activa", "no le gustaría que fuera feminista" y "que no tengas botox excesivo".

Al escuchar estas condiciones, Leire, una estudiante de Alcobendas que también se declaró votante de derecha y partidaria de Santiago Abascal, no dudó en calificar a Ken como una persona "superficial".

La controversia escaló cuando Ken, en un momento de la conversación, reveló sus preferencias al admitir: "Si buscas en mi historial lo que más encontrarás son rubias y morenas con buenas tetas".

Acto seguido, al ver a Leire entrar al restaurante, no dudó en comentar lo que más le había atraído de ella: "Lo que más me ha gustado de ella ha sido su altura y que tiene buena pechonalidad".

Este comentario, una aparente mezcla entre "personalidad" y "pecho", haciendo referencia al escote de su cita, ha sido uno de los momentos más comentados de la noche.

Coincidencias y diferencias

A pesar de la polémica, la pareja encontró un punto en común en sus convicciones políticas. Ambos se declararon "muy de derechas" y coincidieron en que España no está en su mejor momento bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, esta sintonía ideológica no fue suficiente para superar las profundas diferencias en sus estilos de vida y pasiones.

Imagen de la cita entre Ken y Leire

Leire, que disfruta de salir de fiesta con amigas y hacer "bastante de todo" desde ir a museos hasta acampadas, se quedó "blanca" cuando Ken le habló de sus hobbies, sintiendo que no compartían "prácticamente ninguno".

Ken, quien estudia programación de manera autónoma y se dedica al marketing, afirmó gustarle "cuidarse" y practicar crossfit, aunque dejó el balonmano porque el contacto físico le "agobió".

Estas revelaciones llevaron a Leire a calificarlo de "muy parado", "muy blandito" y a confesar al programa que necesitaba "intensidad y sangre" en una pareja, concluyendo que "no coincidimos en nada".

La decisión final

Al final de la cena, llegó el momento de la verdad. A pesar de las evidentes diferencias, Ken sí encontró un "puntito de conexión" con Leire y manifestó su deseo de tener una segunda cita.

Sin embargo, Leire, quien no había encontrado la "chispa" necesaria, declinó la invitación, dejando claro que no habría un segundo encuentro entre ellos.

La cita de Ken en 'First Dates' sin duda dejará huella por sus controvertidas declaraciones y su particular visión de una relación.