La hazaña de Iago, mejor nota de la PAU 2025 en la Comunitat Valenciana: "No estaba en mi mejor momento"

La mejor calificación de toda la Comunitat Valenciana en la convocatoria de acceso a la universidad lleva nombre y apellido: Iago Sánchez Jüttner, estudiante del colegio San Alberto Magno en Monforte del Cid (Alicante).

Ha obtenido un 9,9 en la fase obligatoria y una Nota de Acceso a la Universidad (NAU) de 9,96. Se presenta por el distrito universitario de la Universidad de Alicante y, aunque sus resultados parecen sacados de un guion perfecto, asegura que no lo veía venir.

"Sabía que los exámenes me habían salido bien, pero no tanto", reconoce aún sorprendido. La noticia le llega apenas una hora antes de hablar con EL ESPAÑOL de Alicante. Cuando se ha enterado estaba en casa de una amiga consultando las notas.

La noticia

A la una en punto, Iago intenta acceder a la web oficial para ver las calificaciones. Pero, como tantos otros estudiantes, se encuentra con un sistema colapsado. Decide entonces bajar a desayunar y volver a intentarlo más tarde. A los veinte minutos, consigue entrar.

En ese momento llama por videollamada a su hermana, como habían planeado, y juntos comprueban la noticia: la nota más alta de toda la Comunitat Valenciana es la suya.

Pese a la magnitud del logro, Iago asegura haber vivido los días previos con total tranquilidad.

"No necesitaba mucha nota para entrar en la carrera, así que estaba tranquilo. Pensaba: 'Creo que me ha salido bien'. Y ya está. Todos los exámenes estaban aprobados, no tenía ningún tipo de nervios", explica.

En ese momento, la madre, Estefanía, que es quien lo acompaña, añade: "Iago confía mucho en sí mismo".

La preparación

Natural de Sax, Iago ha sido un estudiante constante desde pequeño. Su trayectoria académica no es fruto de un esfuerzo de última hora, sino del hábito. "Yo ya venía con mucha base de la ESO, siempre he sido de estudiar y sacar buenas notas", apunta.

El salto al Bachillerato fue exigente, sobre todo en segundo curso, donde el sistema de evaluación continua obliga a llevar cada asignatura al día. "Si no llevas las materias al día, es imposible", afirma.

"Al final se va sumando todo, y si no te organizas bien no puedes sacar buena nota. Hay que estudiar todos los días un poquito".

Así lo hizo durante las dos semanas previas a la PAU. A medida que se acercaban los exámenes, bajó el ritmo de estudio para llegar descansado. "El lunes antes apenas estudié. Ya llevaba dos semanas de preparación intensa y preferí relajarme", explica.

Pero no todo fue fácil: los exámenes los hizo mientras seguía un tratamiento con antibióticos. "No estaba en mi mejor momento", admite.

Sánchez se siente afortunado porque, según él, una compañera que estaba enferma, no tuvo tanta suerte como él y tuvieron que ingresarla en el hospital.

"Tuve suerte de empezar con el tratamiento el lunes, porque me permitió hacer los exámenes, pero me encontraba bastante mal", afirma.

Moda, lectura y deporte

El futuro de Iago está ya marcado. Estudiará Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la Universidad Politécnica. La nota le da de sobra y la ilusión es evidente.

Iago estudiará moda en Madrid.

Además de estudiante brillante, es una persona inquieta y polifacética. "Llevo nadando desde los 10 años", cuenta. Este año se lo ha tenido que dejar un tiempo porque también asistía a clases de waterpolo. Y era bastante complicado compaginarlo todo.

También dedica parte de su tiempo libre a la costura. "Voy a coser los miércoles por la tarde, dos horitas, para relajarme y porque me gusta mucho", explica.

Y si hay otra gran pasión en su vida, es la lectura. "Me encantan las novelas de misterio y crimen, pero también las que te hacen pensar, que tratan temas históricos o que enseñan algo". Su título favorito es La ladrona de libros, de Markus Zusak.

Su consejo

Iago tiene claro que su caso no debe generar presión ni comparaciones. Todo lo contrario: quiere que su historia sirva para lanzar un mensaje a quienes no han obtenido la nota esperada.

"Lo primero es mantener la calma. Se puede repetir en julio, no pasa nada. Si alguna asignatura no te ha ido bien, tienes una segunda oportunidad", recuerda.

Y si no se alcanza la nota de corte, considera que hay muchas alternativas válidas para entrar. "Puedes ir a un ciclo formativo o a otra carrera similar. Hoy en día hay muchas más vías. No te puedes quedar solo en el fracaso de no entrar en lo que querías a la primera".

Este fin de semana, Iago se va de viaje con sus amigos para celebrar la nota, el final de etapa y el inicio de una nueva aventura.

No olvida tampoco a quienes han sido su gran apoyo. "Le doy las gracias a mi familia. Han estado conmigo en los días buenos y en los malos, con todo el estrés de los exámenes", dice con emoción. Mención especial para su hermana Martina, "que ha tenido toda la paciencia del mundo".