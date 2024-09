Estos son los mejores destinos de Alicante para viajar con tu mascota

El verano ha terminado, pero muchas familias aprovechan los últimos días de septiembre para irse de vacaciones o hacer una escapada. Cada vez, son más las personas que incluyen a sus mascotas en sus planes de viaje.

Las mascotas se han convertido en parte de nuestra familia y cómo tal también merecen irse de vacaciones con nosotros. Sin embargo, la preocupación siempre es la misma. ¿Admitirán animales?, ¿estarán bien? o ¿nos obligarán a tenerlos en otra habitación o patio aparte?

Una de las cosas más importantes para que las vacaciones vayan bien es su preparación, sobre todo cuando se viaja con mascotas. Así podemos evitar algunos imprevistos. Sin embargo, analizar sitio por sitio, puede ser agotador. Pero podemos ayudarnos en portales como el de Holidu.

El portal vacacional ha analizándolo los apartamentos turísticos de varias localidades para saber cuáles son los destinos más convenientes para viajar con mascotas. Según este análisis, el 25% de las viviendas turísticas en España permiten que los huéspedes se alojen con sus mascotas, "lo que muestra una creciente demanda por este tipo de opciones", afirman.

En palabras del portavoz de Holidu, Esteban Farías: "En España, cada vez son más los viajeros que quieren disfrutar de sus vacaciones con sus perros, ya sea en la playa o en la montaña. Además, los anfitriones están siendo más flexibles y adaptando sus alojamientos para que sea más fácil llevar a las mascotas".

Alicante, pet friendly

Según este portal vacacional, en Alicante, ya son más frecuentes los alojamientos pet-friendly. En cuanto a la aceptación de mascotas en alojamientos vacacionales, los municipios muestran una interesante variedad.

Benidorm lidera con un 27% de alojamientos que admiten mascotas. Le sigue Elche con un 26%, y Torrevieja cuenta con un significativo 22%. En municipios como Santa Pola y Alicante, el porcentaje de alojamientos que permiten mascotas varía entre el 21% y el 17%, respectivamente.

Si se está buscando una escapada en septiembre con la mascota, ya sea a un destino rural o costero, todavía es posible encontrar opciones en diferentes localidades de la Costa Blanca. A nivel regional, en la Comunidad Valenciana, el costo promedio de alojamiento con mascotas es de 136 euros por noche.

Entre las opciones más económicas, el precio promedio para una vivienda turística es de 98 euros en Torrevieja, 119 euros en Santa Pola, y 132 euros en Elche. Para aquellos que buscan un ambiente costero con algo más de vida urbana, Alicante ofrece opciones a 140 euros por noche, mientras que Benidorm tiene un precio promedio de 147 euros por noche.

Consejos para el viaje

Los educadores caninos de Happy Guau, Alicia y Claudio, han compartido algunos consejos con Holidu para hacer del viaje con mascotas una experiencia agradable:

"Lo primero que debemos considerar es si el perro realmente va a disfrutar del viaje o si podría resultarle estresante. No es lo mismo viajar a un entorno natural y tranquilo que al centro de una gran ciudad. Es fundamental tener al día la vacunación y, si se viaja al extranjero, informarse con antelación sobre las vacunas requeridas en ese país. Además, es crucial mantener al día la protección contra parásitos, especialmente si se va a zonas rurales".

En cuanto al alojamiento, los educadores sugieren que, si cuenta con un jardín, es importante asegurarse de que esté bien vallado. Además, si el destino es una zona calurosa, es recomendable que el alojamiento tenga aire acondicionado. También es fundamental tomar medidas de seguridad básicas, como mantener cerradas las puertas de salida, evitar dejar al perro sin vigilancia en habitaciones con ventanas abiertas o en balcones.

Finalmente, no recomendamos dejar al perro solo en el alojamiento. Desde su perspectiva, está solo en un lugar desconocido, lo que puede generarle ansiedad. Si no queda más remedio, asegúrate de que la temperatura sea fresca, cierra las ventanas y déjale música relajante de fondo para ayudar a que no se altere con los ruidos externos.

"Aunque algunos perros se adaptan bien a cualquier entorno, en general, recomendamos un ambiente rural, donde el perro estará más tranquilo y disfrutará más. La playa también es una buena opción, siempre que se visite en horas más frescas," añaden los educadores de Happy Guau.