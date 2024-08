La viral denuncia contra las estafas a mayores en los móviles que sale de Elche: "Te pueden destrozar la vida"

Que le quiten dinero del banco a un familiar mediante una estafa por WhatsApp. Una estafa que cada vez es más frecuente y cuyas consecuencias pueden llegar a ser "desastrosas". Ha sido el caso de un familiar de una ilicitana.

En la red social X, la usuaria @Noval33t ha denunciado una supuesta estafa de la que ha sido víctima su suegra. En la plataforma, la usuaria relata cómo su ésta última ha sido víctima de una estafa de "más de 30.000€". Al parecer, la estafa comenzó con la llegada de un WhatsApp a la víctima, haciéndose pasar por su hijo con el mensaje "Hola mamá, este es mi nuevo teléfono". Un mensaje que, según cuenta la usuaria "mi suegra se lo creyó" porque "tuvimos la mala suerte de que su hijo lleva semanas con el teléfono un poco estropeado, diciendo que tenía que cambiarlo".

Tras un intercambio de mensajes "muy familiares", la usuaria relata cómo el supuesto estafador solicitó ayuda "urgente" a su suegra para entrar en la aplicación del banco. Para empezar, relata cómo pide "que ella misma haga la trasferencia online", pero al darse cuenta de que su suegra no sabía cómo hacerlo, le informan de que "la va a llamar un gestor del BBVA para explicárselo".

Bueno, voy a contar còmo le han estafado màs de 30000€ a mi suegra con la ayuda de un gestor negligente de Caixa Popular. Ya os imaginàis còmo empieza esto, con un WhatsApp de alguien hacièndose pasar por su hijo. Cuento paso a paso todo lo que ha pasado: pic.twitter.com/b0CIWWm47w — Valeria Castro (@Noval33t) August 23, 2024

Así, por llamada, la usuaria cuenta cómo los supuestos estafadores "refuerzan toda la pantomima, diciendo que su hijo tiene una deuda con ellos y que está acumulando intereses".

Acto seguido, y tras ver que su suegra "no conseguía hacer la transferencia online", la usuaria cuenta cómo "pasan al Plan B", que consiste en pedirle que vaya a una oficina de su banco, Caixa Popular. Momento en el que, según relata "empiezan a pasar un sinfín de cosas inconcebibles".

Tras entrar en la oficina "corriendo", cuenta cómo tan solo habían "dos trabajadores", ayudándole uno de ellos a hacer la transferencia "sin pedirle el DNI", "a un número de cuenta destino que no era del BBVA y con un nombre de beneficiario que no era el de su hijo". Algo que la usuaria calificó de "raro".

De mientras, los supuestos estafadores pedían más transferencias, a otros números de cuenta bancaria, a lo que la usuaria recalca que "mi suegra enseñó el móvil al trabajador del banco, quien no vio nada raro".

Pasado un rato, la usuaria relata cómo, supuesto piden "otra transferencia de 10.350€", cantidad que la mujer "no tenía en el banco" y que tuvo que "sacar de la cuenta de su propio hijo", de la cual estaba autorizada.

Una tercera transferencia que, según la usuaria, el trabajador del banco "empezó a ver rara" pero "no dijo nada", incluso tras ver que las tres transferencias eran hacía tres bancos diferentes pero al "mismo usuario".

Saltan las alarmas

A la cuarta transferencia que piden los supuestos estafadores, la usuaria relata cómo el gestor, "al fin" le pregunta a su suegra si realmente era su hijo, a lo que ella le contestó que sí porque le "estaba escribiendo por WhatsApp". Una preocupación que, a ojos de la usuaria no fue suficiente, ya que no teme en denunciar que "no hizo ni preguntó nada más", además de "aceptar la cuarta transferencia".

Tras minutos de conversación entre su suegra y los supuestos estafadores, relata cómo "piden una quinta transferencia", llegando así a un importe de 35.000€.

Acto seguido, y siempre según el relato de la usuaria, el tío de su pareja, al ver que su madre tarda mucho en el banco, entra a la entidad y "se encara con el gestor", reprochándole que "qué estaba haciendo" y que era "evidente que le estaban estafando", a lo que el gestor del banco contesta que lo "lamenta" pero que, al ser transferencias inmediatas "seguramente no se puedan devolver".

Ante tal panorama, la usuaria relata cómo procedieron a denunciar el banco, y, tras entrar en contacto con ellos, recibieron finalmente el dinero devuelto en su integridad a la cuenta bancaria de su suegra.

El banco, tras ver el revuelto creado en redes sociales, pidió a la usuaria que "dé a conocer a través de las redes sociales" que le ha sido devuelto el dinero.