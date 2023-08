Así funcionan las 'mulas' de los timos del "hijo en apuros": la Policía arresta a una mujer en Alicante

El timo de los mensajes telefónicos que simulan ser un hijo en apuros ha terminado en un arresto para una mujer en Alicante acusada de recibir 2.831 euros para desviarlos a la presunta red criminal.

El origen de la detención llega desde Talavera de la Reina. En la comisaría de la Policía Nacional de esta localidad manchega un hombre denunciaba haber sido víctima de una estafa.

En este caso, la víctima había recibido una serie de mensajes en su móvil que seguían el patrón del familiar en apuros. Con este sistema, se intenta engañar al destinatario asegurando que necesitan dinero de forma urgente y que se recibe a través de las cuentas bancarias de terceras personas denominadas en la jerga policial como mulas.

La estafa del "hijo en apuros"

Los agentes de la Brigada Policía Judicial de Talavera de la Reina realizaron las primeras pesquisas policiales que les condujeron hasta la ciudad de Alicante. El rastro del dinero les indicó que la cuenta bancaria a la que la víctima había transferido 2.831 euros estaba a nombre de una mujer que residía allí.

Así pues, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se hicieron cargo de la continuación de la investigación. Las gestiones policiales comprobaron que la investigada había sacado de su cuenta bancaria en diferentes extractos la totalidad de la cantidad recibida.

Finalmente, tras recabar todos los indicios, los agentes lograron detener a la titular de la cuenta bancaria, persona que actuaba como mula, siendo acusada de la presunta comisión de un delito de estafa.

¿Cómo actúa una 'mula'?

Este escalón de la trama, normalmente, está formado por personas que generalmente tienen problemas económicos y que son captadas por las redes de estafadores como último eslabón de la cadena, para percibir el dinero directamente de la víctima, bajo la promesa de conseguir un dinero fácil, siendo por tanto los miembros de la trama más expuestos a la acción policial al ser quienes, la mayoría de las veces, aportan sus datos de identidad y cuentas bancarias reales para recibir el dinero de la estafa.

Posteriormente, la mula extrae el dinero de su cuenta y, según la forma acordada con el escalón superior de la trama, normalmente, a través de un ingreso en otra cuenta, que incluso puede corresponderse con otra mula, les hace llegar el dinero de la estafa quedándose con una ínfima comisión por las operaciones realizadas.

Sin embargo, a pesar de su escasa participación en la trama que ha sido perpetrada por el escalón superior de la organización e, independientemente del conocimiento o no que tenga de la misma, la persona que actúa como mula también es acusada del delito de estafa, al haber sido cómplice en le ejecución de la misma.

La detenida, de 30 años de edad y nacionalidad colombiana, fue puesta en libertad tras ser oída en declaración en dependencias policiales, quedando a la espera de ser citada para comparecer ante la autoridad judicial.

Recomendaciones para evitarlo

El comunicado de la Policía detalla una serie de consejos para evitar ser parte de este tipo de actos. Y el primero es desconfiar siempre de las promesas de dinero fácil.

Si se recibe en la cuenta bancaria un dinero que no se esperaba o del que se sospeche, la Policía Nacional pide que no se saque y que se contacte con ellos y con el banco ante la posibilidad de que sea dinero fraudulento. De hecho, subraya que no se transfiera ningún dinero a cuentas desconocidas.

Por último, destacan que no se ofrezca el número de cuenta bancaria a nadie para realizar transferencias de las que se tengan dudas sobre su legalidad.

