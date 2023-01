El obispo Munilla vuelve a encender las redes con su apoyo al plan de Vox sobre el aborto en Castilla y León

Al igual que un fumador tiene que observar "imágenes espeluznantes" de un paquete de tabaco, una mujer embarazada que está pensando en abortar debería poder escuchar el latido del feto antes de tomar una decisión. Así lo ha expresado en redes sociales el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, en concordancia con el plan de Vox sobre el aborto en Castilla y León.

Antes de publicar sus palabras en Twitter, Munilla advertía que no pensaba añadir o quitar ni una sola palabra al mensaje de la imagen. Para después expresar la siguiente opinión: "Compro una cajetilla de tabaco y el Estado me obliga a ver imágenes espeluznantes para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer aunque mi cuerpo sea mío", pero "voy a abortar y no pueden hacerme oír el latido del feto para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer porque mi cuerpo es solo mío".

La publicación, que concluye con la pregunta "¿de verdad?", ya ha sido visto por 12,5 K personas y compartida por casi otros 300 usuarios en esta red social en la que el obispo es todo un 'influencer' de la religión con más de 90.000 seguidores.

El 17 de enero, José Ignacio Munilla publicaba en su perfil de Twitter otra publicación sobre aborto. "Hay latidos que despiertan conciencias. Hay imágenes que sanan cegueras...", eran las frases que acompañaban al vídeo de la campaña de NEOS España 'Corazones que sí sienten'. En el vídeo se ve cómo diferentes personas escuchan lo que parece ser un latido y al final de las imágenes se ve la ecografía de un bebé.

Hay latidos que despiertan conciencias...

Hay imágenes que sanan cegueras...#CorazonQueSiSiente

Esta no es la primera ocasión en la que Munilla apoya medidas antiabortistas, pues el pasado 3 de noviembre también compartió una foto frente a una clínica abortiva de Alicante: "He participado en la campaña de '40 Días por la vida' orando ante un abortorio", decía en su cuenta.

Munilla, que participó entonces en una de las manifestaciones que realiza la organización provida internacional '40 Días por la vida', resaltó que "si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia".

En su etapa previa como obispo de San Sebastián, el donostiarra ya subrayó que el aborto es "una masacre de inocentes" que supone un "holocausto silencioso", también afirmó que la "ideología de género" quería "deconstruir el modelo familiar tradicional" y que era "una metástasis del marxismo, asumida ahora por la cultura secularizada, mayoritaria en Occidente".

