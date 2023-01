Los niños de 'Voces por Benin' regresan a Alicante en su gira solidaria: "Es la oportunidad de sus vidas"

21 niños, niñas y adolescentes africanos han pasado la Navidad en la Comunidad Valenciana porque están haciendo una gira solidaria para reivindicar los derechos de la infancia, sobre todo en Benín, su país, donde todavía muchos menores se quedan sin escolarizar porque tienen que trabajar.

La fundación valenciana Juntos por la Vida ha sido la encargada de traer hasta aquí a todas las 'Voces de Benín', el coro que canta y baila no solo para preservar la cultura de un país, sino también por la libertad de niños, niñas y mujeres que cada día luchan por una vida mejor. Valencia, Torrent, Oliva, La Eliana, Vinalesa, y Enguera son algunas de las ciudades que ya han visitado estos pequeños artistas. El 9 de enero repiten en Alicante, localidad que ya les acogió el pasado 28 de diciembre.

Los países de Europa no han sido los únicos perjudicados tras la guerra entre Rusia y Ucrania, pues el conflicto ha atravesado todavía más fronteras. En los últimos meses, la población de Benín también se ha visto afectada por la invasión rusa, ya que el hambre y el número de niños que se ven obligados a trabajar para sobrevivir ha aumentado.

[Así vive la Navidad Veronika, la niña de 9 años acogida por una familia ucraniana residente en Alicante]

En total, 21 menores de entre 7 y 17 años participan con sus ritmos africanos, cantos danzas y tambores para expresar su mensaje en una iniciativa organizada por la Fundación Juntos por la Vida. "Cantamos canciones de nuestro país que hablan de la importancia de la educación para que los niños y niñas no tengan que trabajar, y que las niñas no se tengan que casar, y no sufran la violencia. También cantamos a las madres del mundo y para mostrar la fuerza de nuestra cultura", explica Esperanza, una de las niñas del coro.

La delegada en Benin de Juntos por la Vida explica en un comunicado que trabajan en este país con niños vulnerables de familias muy pobres. "Identificamos a estos niños para darles formación y que tengan un lugar para divertirse". "Esta gira es una oportunidad para estos niños porque nunca han salido de su país, y es una nueva experiencia para ellos, y están muy felices", añade.

Por su parte, la presidenta de Juntos por la Vida, Clara Arnal, explica que es la primera vez que estos niños salen de su país. Están muy emocionados porque "es la oportunidad de sus vidas". Arnal, quien a su vez es la promotora de Voces por Benin, afirma que "están muy preparados y emocionados".

Niños y niñas de las Voces de Benín. Cedida

La ONG explica en un comunicado que el objetivo que persigue es doble porque, por un lado, supone una oportunidad para salir del "riesgo de ser explotados laboralmente como ocurre con muchos niños África". A su vez, se les da la oportunidad de alzar la voz por ellos y por los suyos. "Son los embajadores de la infancia de Benin", añade.



Los pequeños están conociendo estos días muchas sensaciones nuevas como hacer turismo por Valencia, degustar la gastronomía española y experimentar un frío del que carece su caluroso país.

Voces por Benin ya ha realizado conciertos y actuaciones en Valencia, Torrent, Oliva, La Eliana, Vinalesa, y Enguera. En Alicante ya actuaron el 28 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento. Y el próximo 9 de enero lo harán también en el ADDA de Alicante. La gira concluirá con una actuación el día 12 de enero en el Ateneo de Valencia, lugar que también acogerá un mercadillo solidario navideño con productos y artesanía de Benín.

Sigue los temas que te interesan