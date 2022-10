De los colmillos de vampiro al minotauro, Alicante se prepara para los disfraces de Halloween

¿Payasos terroríficos y vampiros o un minotauro? Las fiestas de disfraces de Halloween se celebran en los próximos siete días y las tiendas de la provincia de Alicante están esperando las compras de última hora con que niños y adolescentes se prepararán este año.

"No sabemos nunca lo que vas a vender. Lo que menos te esperas es lo que salta", cuenta en un descanso Miguel Sánchez, responsable de las tiendas Don Dino de Alicante. E insiste en que "no son tendencias como las muñecas, donde el fabricante ya tiene unas previsiones y te las cuenta".

En Onil los distribuidores y fabricantes Marina & Pau saben de ello. En el caso de los disfraces, destacan que "las máscaras hay un clásico desde hace unos años que es el de los payasos terroríficos". Así lo cuenta José Galvañ que señala que con su principal proveedor en esta materia que es mexicano aprovechan otra de las tendencias, las catrinas y personajes con que celebran en América el día de los muertos.

Estos últimos se ven también impulsados por el fenómeno de la película de animación Coco, ambientada en estas fiestas. Y eso refleja un clásico en este campo, la influencia de las películas primero y de las series de televisión después. "Muchas de estas máscaras que trabajamos son licenciadas, como las de Hellraiser o The Walking Dead", apunta Galvañ.

Eso le sirve para marcar otro punto, sus máscaras "son más de coleccionista aunque tienen una gama económica". Y de vender sabe Sánchez, que lleva anunciando estas celebraciones desde inicios de octubre con la decoración de las trece tiendas que controla en la provincia.

En ellas su oferta abarca desde accesorios hasta disfraces que oscilan entre los 10 y los 40 euros. Y los clásicos dientes de vampiro, señala, unos de los objetos más baratos que vende para estas fiestas sigue siendo uno de los más comprados. Al igual que los vestidos de brujas y brujos, fantasmas y esqueletos.

Así se siguen vistiendo muchos niños en las fiestas que se realizan en los colegios. Una obligación más con la que atienden el curso y que se convierte en una compra segura para estos negocios. Y como puntualiza Sánchez, una nueva fiesta que se va consolidando en toda la provincia por igual, a diferencia de los carnavales, donde sí hay poblaciones que lo festejan con mayor intensidad.

Si las fiestas escolares obligan a anticipar las compras, las que se realizan en las diversas poblaciones durante este fin de semana y hasta el lunes se concentran estos días. "La gente se espera a última hora. Los niños no, porque lo hacen en los colegios. Los tres últimos días son los que más se venden", apunta Sánchez.

Galvañ como distribuidor, de hecho, cuenta que ya tiene casi todos sus fondos vendidos. Y eso que, como ha explicado, sus propuestas se manejan también en un nicho diferente. "Se ha visto un crecimiento en la calidad de lo que se busca porque ya no funciona tanto lo que se tiene por casa. Y esta es una tendencia que viene a quedarse y por eso la gente se lo trabaja más".

Un sector que lo cuida en particular, añade, es el ocio nocturno que usa los disfraces para mejorar su ambientación durante las fiestas que ofrece. "Es la gama de megacostumes, que son más grandes en particular que no el de ninja. A veces son tan voluminosos que los compran para eventos, como si una discoteca lo pide para acompañar su decoración. Son productos de un precio más considerable".

