Los cuidadores de Terra Natura Benidorm salvan a dos crías de chital desatendidas

El equipo de veterinarios y cuidadores del parque de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm ha reintroducido a dos crías de chital (Axis axis), que habían sido desatendidas por sus madres cuando nacieron en el mes de abril. Las crías tuvieron que ser asistidas por los cuidadores al detectar que existía riesgo para su supervivencia, al observarlas en la pradera con evidentes signos de hipotermia.

Al comprobar que las madres no atendían correctamente a estas dos crías, una es macho y la otra hembra, se inició el proceso de crianza a mano con biberón y leche maternizada por parte de los cuidadores del parque con el fin de devolverlas a su grupo lo antes posible. En un primer momento, las crías fueron trasladadas a la clínica veterinaria de Terra Natura Benidorm, donde recibieron alimento y los cuidados oportunos para garantizar su supervivencia y bienestar.

Ahora que han trascurrido algo más de cuatro meses desde su nacimiento, las crías ya están preparadas para volver al grupo de la especie. El proceso de reintroducción se ha iniciado con una primera etapa en el que se fomenta el contacto olfativo entre las crías y el grupo para que se empiecen a identificar mutuamente y se familiaricen con la instalación. Una vez superada esta fase, se procede a la unión física progresiva durante cortos periodos, que se van aumentando conforme las reacciones de ambas partes son satisfactorias hasta que se llega a la unión total.

De momento, se mantiene a las crías en periodos de 15 minutos junto al grupo de la especie y el resultado ha sido bueno. Tanto el grupo como las crías se reconocen y se aceptan con normalidad, por lo que parece que el proceso de integración natural está siendo óptimo. Las crías están respondiendo muy bien cuando los cuidadores les llaman para darles el biberón y seguir complementando su alimentación con leche maternizada.

Los primeros días saldrán las crías solas a la pradera con los miembros de su propia especie, y cuando la integración sea plena, también lo harán con el resto de las especies que habitan en la pradera.

Como curiosidad en esta especie, el pelaje pardo moteado que recubre el cuerpo de los chitales les sirve para ocultarse cuando se adentran en la espesura vegetal. Este camuflaje que les confiere su pelaje se asemeja a la sombra que proyectaría el sol al colarse entre las hojas y provoca que el animal pase desapercibido.

Causas en la desatención

En esta especie, la desatención de una cría por parte de la madre se puede deber a diferentes causas. Una de ellas, es que la madre sea primeriza y no sepa cómo actuar con la cría. En otras ocasiones, la madre puede estar demasiado débil y no se siente con fuerzas para cuidar de su cría, o también puede deberse a que la cría nazca con algún problema o extrema debilidad, lo que hace que la madre la rechace instintivamente si considera que no tiene posibilidad de sobrevivir de forma natural.

