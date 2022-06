¿Estás pensando en viajar en barco con tu mascota este verano?: estas son las opciones en Baleària

Llega el verano y con él las vacaciones, pero hay que plantearse algo importante: ¿Dónde puedo dejar a mi mascota? Algunas veces por el tipo de destino o el animal en cuestión no podemos llevarla con nosotros, por lo que toca dejarla con algún familiar, amigo o incluso dejarlo en un hotel para perros.

Los hoteles y cuidadores caninos pueden atender muy bien a nuestras mascotas, pero no nos engañemos porque como con nosotros no estarán en ningún sitio. Si estás pensando en viajar con tu mascota es verano, una posibilidad puede ser hacerlo en barco. No estará necesariamente encerrado en algún espacio habilitado para ello, sino que en algunas compañías viajan como pasajeros de primera.

Es el caso de la compañía Baleària, con sede en Dénia (Alicante), que en el último año ha llevado de viaje a más de 70.000 mascotas a bordo de las butacas pet friendly y los más de 80 camarotes habilitados en 10 de sus buques.

Camarotes 'petfriendly' Baleària.

V.I.P

Las iniciales V.I.P en Baleària significan 'Very Important Pet' porque los animales son ya uno más de la familia. ¿Qué opciones hay para llevarlas con nosotros en el barco? La naviera ofrece principalmente tres opciones: en casitas de calma, trasportines o junto a ti en "cómodos" camarotes pet friendly.

En primer lugar, están las casitas de calma, que son espacios habilitados pet friendly con ventilación y servicios de limpieza esenciales. Si eliges calma, tu mascota estará allí durante todo el trayecto, pero dependiendo del buque podrás acceder a visitarlas o seguir su viaje en directo a través del teléfono móvil.

Por otro lado, Baleària dispone de salones especiales pet en algunos de sus buques. Estos espacios están dotados de trasportines donde podrás viajar acompañado de tu mascota. Recomendado sobre todo si tu perro o gato sufre problemas de ansiedad por separación.

¿Qué mascotas pueden viajar en esta nueva acomodación? Perros, gatos, conejos, hurones y las aves que no sean de corral. El meso máximo es de 8 kilos de peso (incluido el trasportín). Y se permite una mascota por pasajero.

Por último, la opción más novedosa son los camarotes pet friendly, habitaciones especialmente acondicionadas para el transporte de tu mascota, donde podréis viajar tranquilos durante todo el trayecto. Según explican desde la naviera, "los camarotes pet friendly tienen las mismas características de confort que el resto, pero cuentan con un suelo vinílico para facilitar su limpieza e higiene. Además, incluye un bebedero y un empapador en la habitación.

Por el momento, esta acomodación está disponible en los ferries Hypatia de Alejandría, Marie Curie, Rosalind Franklin, Abel Matutes, Bahama Mama, Dénia Ciutat Creativa, Hedy Lamarr, Sicilia, Nápoles y Martín i Soler. Se podrán albergar 2 animales, siempre que el peso de las dos mascotas juntas no supere los 30kg. Si pesan más de 30 kg sólo se admitirá un animal por camarote.

Toda la información y requisitos para el viaje están disponible en la página web de Baleària. Recuerda que cuando viajas con tu mascota, la responsabilidad es del dueño en todo el trayecto. ¡Disfruta de tu compañero peludo de camarote este verano!

