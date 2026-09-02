Daniel y Francisco cumplen un año secuestrados por su madre en Torrevieja: "Cada día es un día más de peligro"

Francisco, de 6 años, y Daniel, de 11 años, los menores sustraídos por su madre en Torrevieja. Cedida

Este mes de septiembre Daniel y Francisco, de ya 11 y 6 años de edad, cumplirán un año desde que fueron secuestrados por su propia madre en Torrevieja.

Los menores siguen en paradero desconocido y siendo protagonistas sin saberlo de una búsqueda internacional.

Desde el pasado 20 de septiembre de 2025, la vida de sus padres (son hermanos de la misma madre) se paró por completo y desde entonces han dedicado todos sus esfuerzos a localizarlos.

La búsqueda contrarreloj de la Guardia Civil y de Interpol, sin embargo, sigue sin dar con la madre, quien podría haberlos sacado del país en autobús para refugiarse con ellos antes de que un juez le quitara la custodia de Francisco debido a problemas psicológicos.

El caso está en manos de la Policía Judicial en España, pero los padres, desesperados, han decidido dar un paso al frente e iniciar una búsqueda al margen de las autoridades.

"A pesar de los esfuerzos institucionales, no hay rastro alguno de su paradero desde el momento del secuestro. El tiempo pasa, el silencio es insoportable y la burocracia internacional juega en nuestra contra irremediablemente. Cada día que pasa es un día más de peligro para nuestros niños, escondidos, sin identidad, sin escolarizar, sin poder acudir a un hospital si lo necesitan", lamentan en un escrito.

Ante el avance del calendario, Tiberio y Francisco se han cansado de esperar una llamada que no llega y han iniciado una recaudación de fondos para costear un despliegue privado que siga el rastro de los pequeños hasta traerlos de vuelta a Alicante.

Según indican, "la vía oficial no está siendo suficiente, por lo que nos vemos obligados a recurrir a la vía privada internacional, con costes muy elevados que se escapan de nuestras manos".

El dinero recaudado en esta campaña se destinará a contratar detectives privados internacionales especializados en la localización de menores en el extranjero, cubrir los costes legales, de traducción y logísticos que implica activar búsquedas paralelas en los países donde se sospecha que puedan estar ocultos y difundir de forma masiva sus rostros mediante campañas de publicidad internacionales en redes sociales.

La campaña, publicada en la plataforma GoFundMe, ya ha recaudado más de 1.700 euros desde finales del mes de julio, con la esperanza de alcanzar los 4.000 euros necesarios para cubrir todos los costes derivados de la búsqueda internacional.

Denuncian al colegio

Así, el pasado mes de marzo Francisco y Tiberio ya movieron ficha mientras seguía la investigación y emprendieron acciones legales contra el CEIP Ciudad del Mar por la falta de comunicación ante la desaparición de los menores durante las dos semanas que no estuvieron asistiendo a clase.

El desencadenante de la fuga de la madre con los menores fue un juicio de modificación de medidas agendado para el 23 de septiembre de 2025, donde se suponía que iba a perder la custodia de Francisco por haber incumplido numerosas sentencias de diferentes jueces y todas las recomendaciones.

El juicio fue suspendido a petición de los abogados de la madre pero, al haber huido el 20, no se enteró. Esa semana los niños ya no acudieron al colegio.

Al descubrir que llevaban dos semanas sin acudir al colegio, y tras los primeros instantes de incredulidad, Francisco fue al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja a poner la denuncia por desaparición y Tiberio hizo lo propio ante los Mossos d'Esquadra. La Guardia Civil, Interpol y los detectives privados continúan una búsqueda sin descanso para dar con los menores, detener a la madre y terminar con un año de pesadilla para sus padres.