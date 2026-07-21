Liberan al marido de la mujer fallecida en Almoradí al determinar la autopsia que no la asesinó

La Guardia Civil ha liberado esta tarde al hombre de 61 años detenido como presunto asesino de su mujer, de 56 años, en Almoradí al determinar la autopsia que falleció a causa de una caída en un accidente doméstico.

Las diligencias practicadas sobre el hallazgo del cadáver ayer lunes 20 de julio, la inspección ocular del lugar de los hechos y las manifestaciones tomadas "coinciden plenamente con el resultado arrojado por la autopsia, deduciendo que no existe criminalidad en la muerte de la víctima", sostiene el cuerpo.

El resultado de la autopsia ha determinado que la muerte se habría producido por causas naturales debido a una caída en su vivienda del casco antiguo de este municipio de la Vega Baja, sufriendo las lesiones que presentaba el cadáver, que no revestían gravedad.

En un primer momento el fallecimiento se consideró compatible con un posible accidente doméstico.

Sin embargo, en la primera inspección ocular realizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí, se detectaron indicios que llevaron a los agentes a tomar la decisión de detener al marido de la fallecida ante las contradicciones observadas.

Ambos constan en la base de datos del sistema VioGén, si bien el caso se encontraba inactivo desde el año 2009.

En el domicilio donde fue hallado el cadáver observaron restos de sangre en una de las habitaciones y en una fregona, y también signos de que el cuerpo había sido movido, lo que alertó a los investigadores, según EFE.

El caso ha sido asumido por el Equipo de Mujer Menor (EMUME) y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

La pareja tiene dos hijos en común mayores de edad que residen en el municipio. Así, la mujer fallecida trabajaba en un almacén del pueblo, si bien los últimos meses estaba desempleada y esperaba poder reincorporarse en el mes de septiembre, según han indicado fuentes cercanas a la víctima a este diario.

La muerte de la mujer ha conmocionado a sus vecinos, sobre todo por la posibilidad de que se tratase de un crimen machista que se hubiera sumado al de la casa cuartel de la Guardia Civil en el pueblo vecino de Dolores, donde un agente asesinó a su mujer y a su hijo antes de suicidarse el pasado mes de mayo.

La Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias, que serán trasladadas a los Juzgados de Orihuela.