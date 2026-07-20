Muere ahogado un ucraniano de 76 mientras se bañaba con su mujer en una playa de Torrevieja

Un hombre de 76 años y nacionalidad ucraniana ha fallecido este lunes cuando se bañaba con su mujer en la playa de Poniente-Los Náufragos, en Torrevieja, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Por su parte, fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) han señalado que han recibido a las 7:43 horas un aviso para asistir al septuagenario que "se encontraba en parada cardiorrespiratoria" y han indicado que han movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Samu.

El equipo médico le ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no ha habido respuesta, y ha confirmado su fallecimiento.

Mientras, la mujer ha tenido que ser asistida por una crisis de ansiedad, según fuentes del instituto armado.

La propia Generalitat Valenciana destaca que esta playa tiene una arena fina y dorada y unas aguas tranquilas, excepto cuando sopla el viento.

El suceso ocurre días después del ahogamiento de un hombre de 78 años el pasado jueves en la playa Varadero, en el municipio alicantino de Santa Pola, después de sufrir un desvanecimiento dentro del agua.

Cada año, Alicante destaca como una de las provincias con más fallecidos por ahogamiento en España.

Los sucesos ocurren frecuentemente en playas muy concurridas durante el verano y en el mes de junio se produjeron otros dos ahogamientos en el litoral de Torrevieja y Pilar de la Horadada.

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