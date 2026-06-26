Vuelve el Orgullo a la ciudad más internacional de Alicante: Torrevieja se reinventa para ser el "epicentro de la diversidad"

Todavía con la resaca emocional de las Hogueras de Alicante, muchos alicantinos de toda la provincia ya ponen rumbo a la siguiente gran fiesta del verano.

En concreto, durante esta última semana de junio y las dos primeras de julio, la provincia de Alicante se prepara para acoger, un año más, el Orgullo LGTBIQ+, un evento que cada año atrae a más personas interesadas en celebrar la diversidad.

En la ciudad de Alicante, el orgullo centrará sus eventos en torno a las dos primeras semanas de julio, unas fechas elegidas para no coincidir con las Hogueras y dejar tiempo de margen entre las dos fiestas.

Sin embargo, hay otras localidades en las que la fiesta de la diversidad se celebrará antes. Concretamente en Torrevieja, cuyo calendario se centrará entre el 26 de junio al 4 de julio, que culminará con un gran desfile en el Paseo Vista Alegre.

Según destaca el propio alcalde, Eduardo Dolón, la programación de este año será "más extensa y completa" que otros años, reafirmando así ser uno de los epicentros de la diversidad en la provincia.

Trabajo en equipo

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de la asociación Torrevieja Diversa, la Universidad de Alicante y diversas entidades sociales y culturales del municipio.

Más allá del carácter festivo, el programa apuesta por un enfoque integrador que combina actividades culturales, divulgativas y participativas, con el objetivo de reforzar valores como la igualdad, el respeto y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. La apertura oficial tendrá lugar el 26 de junio con la lectura del manifiesto en la puerta del Ayuntamiento, acompañada de una mesa informativa en la Plaza de la Constitución.

Uno de los hitos culturales llegará esa misma jornada con la Gala del Orgullo en el Palacio de la Música. La compañía La Cueva de Melpómene pondrá en escena “Pequeños secretos de familia”, una obra que, desde el humor y la reflexión, aborda cuestiones como los prejuicios, la aceptación y la diversidad en el entorno familiar.

Programación especial

El programa incorpora también espacios para el análisis y la reflexión. El 30 de junio, el Centro Cultural Virgen del Carmen acogerá la charla-coloquio “Orgullo con sentido”, organizada por la Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja e impartida por el investigador José Vázquez-González.

La sesión profundizará en el papel de los eventos LGTBIQ+ como herramientas de transformación social, abordando desde la planificación estratégica hasta el impacto cultural, económico y comunitario de estas iniciativas.

El broche final llegará el 4 de julio en el Paseo Vista Alegre, que se transformará en el epicentro de la celebración con una gran fiesta abierta al público desde las 20:30 horas hasta la madrugada. El escenario reunirá a artistas, drag queens, DJs y performers como Bloody Mary, Lexi Fox, Diana Queen, Kitty del Antro, Chloe Vittu o Sobervia Malibú, junto a Paula Muñoz y Brian Sessarego, en una noche que combinará espectáculo y reivindicación bajo el signo de la diversidad.

Con esta programación, Torrevieja refuerza su apuesta por consolidarse como una ciudad abierta e inclusiva, donde la celebración del Orgullo trasciende lo festivo para convertirse en una herramienta de cohesión social, participación ciudadana y proyección cultural.