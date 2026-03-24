Detienen al asesino del hombre checo tiroteado en Torrevieja: "Le dispararon en la sien, fue una ejecución"

Un hombre ha sido detenido como principal sospechoso del asesinato de Michal Malý, el checo de 33 años tiroteado el pasado 1 de marzo en la zona de Punta Umbría, en Torrevieja.

El sospechoso ha sido arrestado por la Guardia Civil y se encuentra bajo custodia judicial, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Alicante por fuentes cercanas al caso.

Malý fue disparado en la sien sobre la 01:00 de la madrugada y fue encontrado por una persona que pasaba por la zona.

El arrestado, quien según las mismas fuentes sería de habla inglesa e iba vestido completamente de negro, fue detenido a finales de la semana pasada tras una investigación de dos semanas en la que se ha interrogado a varios sospechosos.

La actuación se produjo días después de que la familia de Michal Malý viajara a la provincia para recoger las cenizas del hombre.

Malý era un exluchador de MMA que vivía desde hace cuatro años en Torrevieja y se ganaba la vida como camionero.

Estaba a la espera de juicio tras haber sido señalado como cómplice en el crimen del norirlandés John George, de 37 años, quien fue disparado y escondido en un campo de limones de Rojales en diciembre de 2024.

Malý había colaborado con la Guardia Civil en el hallazgo del cadáver, por lo que su muerte podría estar relacionada con su participación en el caso.

De hecho, su mujer y su hija habían regresado hace aproximadamente un año a la República Checa por miedo a que la mafia irlandesa fuera tras ellas.

Los problemas económicos del checo derivados de un problema de salud tras un accidente automovilístico podrían haberle llevado a relacionarse con la mafia irlandesa que prolifera entre Torrevieja y Orihuela en busca de un dinero extra.

Su relación con el principal sospechoso, el norirlandés Jonny Smyth, podría haberse forjado incluso antes de su llegada a Alicante durante uno de sus viajes a Irlanda del Norte en su etapa de expeleador de MMA.

Por su parte, Jonny Smyth quedó en libertad condicional bajo fianza de 100.000 euros hace unos meses. Debe presentarse ante el juzgado todos los días y tiene prohibida la salida del territorio nacional.

Bajo amenaza

Su padre afirma a este diario que, aunque estaba amenazado, "nadie esperaba semejante asesinato. O, mejor dicho, una ejecución, porque le dispararon en la cabeza, en la sien, mientras conducía su coche. Y eso es una ejecución".

"Mi hijo testificó contra quienes asesinaron al norirlandés. La mafia no quería que testificara en el juicio, por eso lo mataron", señala el padre a EL ESPAÑOL de Alicante.

La familia temía por la seguridad del checo y le había pedido que regresara a su país, cosa que no pudo hacer al tener prohibido abandonar el territorio nacional debido a su presunta participación en el crimen del norirlandés.

"Físicamente estoy más o menos bien. Mentalmente no estoy bien. Mi hijo será enterrado en el seno de la familia, en la República Checa", asegura su progenitor.

Además de la terrible pérdida, está sufriendo dificultades económicas para sufragar los gastos del proceso.

"Tuve que vender un vehículo que necesitaba para ir al trabajo. No tenía dinero para el pasaje aéreo, la cremación ni el alojamiento, que me costaron 2.100 euros. Todavía no sé cómo ni dónde conseguiré el dinero que me falta", reconoce.