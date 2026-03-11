Interior lo confirma, este es el pueblo donde más coches se robaron en 2025: más de un caso cada 1.000 vecinos

En 2025 se robaron en la provincia de Alicante 1.415 coches. En algunos municipios, estas infracciones han elevado la media provincial y se han convertido en focos de bandas especializadas en la sustracción de vehículos.

En Alicante, Pilar de la Horadada y Orihuela comparten la incómoda distinción de ser los dos municipios de la provincia donde más vehículos se roban en proporción a su población.

Ambos registraron una tasa de 1,15 sustracciones por cada 1.000 habitantes durante 2025, según el cruce de los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior (enero-diciembre de 2025) con las cifras oficiales del padrón municipal a 1 de enero de 2025, publicadas por el INE.

Pero hay una diferencia crucial entre ambos, pues mientras que Orihuela, con 97 sustracciones, subió un 12,8 % respecto a 2024, Pilar de la Horadada se disparó un 55,6 %, al pasar de 18 a 28 robos de vehículos en un municipio que no llega a los 25.000 habitantes.

Los cinco municipios que encabezan el ranking dibujan una línea que recorre la mitad sur de la provincia. A Pilar de la Horadada y Orihuela les siguen Alicante capital, Elche y Torrevieja. Todos superan la tasa de 1 sustracción por cada 1.000 habitantes, mientras que la media provincial se queda en 0,70 ‰.

Robos en la Vega Baja

La Vega Baja ha concentrado gran parte de las operaciones policiales contra estas bandas.

No es casualidad que la última gran operación de 2026 contra el robo de vehículos en la Vega Baja comenzara con el hurto de un turismo en San Isidro y derivara en una cadena de sustracciones entre La Algueña, Hondón de los Frailes, Archena (Murcia) y Orihuela, donde los detenidos usaban los coches robados como herramienta para asaltar gasolineras y estaciones de servicio.

Así, en octubre de 2025, la Guardia Civil resolvió en menos de 48 horas una serie de robos encadenados en el municipio: un vecino denunció el hurto de su coche; horas después, otro alertó de un robo con fuerza en su vehículo y un hurto en su vivienda.

Un mes más tarde, en noviembre de 2025, la Policía Nacional desmanteló otro grupo criminal itinerante de seis jóvenes que actuaban entre San Javier, Los Alcázares y Pilar de la Horadada, acumulando más de 21 robos en vehículos.

La cercanía con la Región de Murcia y la conexión directa con la AP-7 y la N-332 convierten este corredor en una zona de tránsito natural para las bandas itinerantes que operan entre ambas provincias.