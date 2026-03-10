Un conductor drogado de 22 años atropella a dos ciclistas de 74 y 76 durante una persecución en Orihuela

Imagen de archivo de dos motoristas de tráfico de la Guardia Civil.

Un conductor temerario de 22 años bajo los efectos de las drogas ha sido detenido tras atropellar a dos ciclistas en la carretera nacional 340 a su paso por Orihuela durante una persecución con dos agentes motorizados de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero, sobre las 10:15 horas, en el kilómetro 688 de la carretera nacional 340, en término municipal de Orihuela.

Los dos ciclistas atropellados, dos hombres de 74 y 76 años, de nacionalidad española, circulaban en un grupo de ocho ciclistas y el atropello fue consecuencia de que el conductor del turismo no respetó una señal vertical de ceda el paso.

Ambos ciclistas fueron trasladados por personal sanitario al Hospital de la Vega Baja situado en Orihuela, donde fueron ingresados por las lesiones graves que presentaban.

El hombre de 74 años continúa ingresado aunque su vida no corre peligro, el otro hombre ha sido dado de alta y se recupera en su domicilio.

Por parte de los agentes actuantes se llevó a cabo la realización de las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas que arrojó un resultado positivo en consumo de THC.

Fuga y atropello

El conductor, de nacionalidad española, se encontraba conduciendo de manera "claramente temeraria", por lo que los agentes del Destacamento de Tráfico de Orihuela que se encontraban en la zona le dieron el alto al vehículo.

En vez de detenerse, el hombre emprendió una huida a toda velocidad realizando maniobras bruscas y evasivas para dejar atrás a los agentes.

Durante las maniobras evasivas, atropelló a los dos ciclistas que se encontraban circulando por la nacional 340.

En ese momento detuvo el vehículo, lo abandonó e inició la huida a pie.

Inmediatamente, los dos agentes se apearon de sus motocicletas y consiguieron alcanzarlo y detenerlo a la carrera, trasladándose junto al Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Orihuela, al Puesto de la Guardia Civil de Callosa de Segura para instruir las diligencias.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Tráfico de Orihuela ha instruido las diligencias, remitidas a la Autoridad Judicial competente en Orihuela, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, conducción temeraria, carecer de permiso de conducción, y dos delitos de lesiones graves.