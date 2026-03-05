De Velázquez a Miguel Hernández, pasando por Guernica: Orihuela presume este marzo de sus "joyas"

Cuando una ciudad tiene tanto que ofrecer histórica y culturalmente hablando, tanto habitantes como visitantes suelen mostrar un gran interés en conocer sus tesoros.

Es el caso de Orihuela, la capital de la Vega Baja, conocida por su importante patrimonio histórico, organiza una serie de actividades durante este mes de marzo para dar a conocer su pasado.

Tal y como lo destaca la concejalía de turismo, la agenda de actividades permitirá "recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del municipio" a lo largo de todo el mes.

En este sentido, la programación, impulsada bajo la marca Orihuela, historia del Mediterráneo, está dirigida tanto a residentes como a visitantes y contempla propuestas culturales, patrimoniales, históricas y naturales.

El calendario arranca este jueves 5 de marzo, a las 18.00 horas, con la visita a la Casa Museo de Miguel Hernández, guiada por Concepción Silvestre. La actividad permitirá conocer de cerca el entorno vital del poeta oriolano.

Un día después, el viernes 6 de marzo a las 17.00 horas, se celebrará la ruta "Miguel Hernández: Vida y Obra", también con salida desde la Casa Museo, centrada en la trayectoria literaria y personal del autor.

El sábado 7 de marzo, a las 11.00 horas, tendrá lugar la ruta "Legado Cultural", que partirá desde el Arco de Santo Domingo y ofrecerá un recorrido por algunos de los enclaves históricos más destacados del casco urbano.

La programación continuará el viernes 13 de marzo, a las 17.00 horas, con la actividad "El ensanche de Orihuela y su contexto histórico", que incluirá degustación y tendrá un coste de seis euros. El punto de encuentro será la Fuente Glorieta Gabriel Miró.

Al día siguiente, el sábado 14 de marzo, a las 11.00 horas, la propuesta se trasladará a la costa con la ruta "Sendero Azul y Destacamento Militar de Cabo Roig", con salida desde Calle Levante, en la urbanización de Cabo Roig, en el término municipal de Orihuela.

El jueves 19 de marzo, a las 11.00 horas, se desarrollará la visita "Murales de San Isidro", que tendrá como punto de encuentro el Mural del Guernica a tamaño real, poniendo el foco en el arte urbano y la identidad de este barrio oriolano.

El sábado 21 de marzo, también a las 11.00 horas, se celebrará la ruta "Patronos de Orihuela", con salida desde la Plaza del Carmen, una actividad centrada en la tradición religiosa y el patrimonio histórico vinculado a los santos patronos.

La agenda continuará el viernes 27 de marzo, a las 17.00 horas, con la ruta "Reliquias de la Pasión", que partirá desde la Plaza del Convento de San Francisco y permitirá profundizar en el patrimonio sacro de la ciudad.

El sábado 28 de marzo, a las 16.30 horas, se llevará a cabo la visita "Miguel Hernández. Aniversario de su muerte", con salida desde la Plaza del Carmen, como homenaje al poeta en una fecha señalada.

El programa concluirá los días 30 y 31 de marzo, a las 11.00 horas, con nuevas ediciones de la ruta "Legado Cultural", nuevamente desde el Arco de Santo Domingo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere "reforzar nuestra apuesta por la difusión del patrimonio histórico, cultural y natural del municipio", ofreciendo durante todo el mes de marzo una variada propuesta de experiencias guiadas que consolidan a Orihuela como "uno de los referentes turísticos y culturales de la provincia".