El reto de David, llega a Torrevieja tras dar la vuelta a España y Portugal andando: "Son más de 5.000 kilómetros"

Más de 200 días después de iniciar su aventura en Salou, la ciudad donde se crió, David Giménez ha alcanzado Torrevieja durante su reto de recorrer a pie toda la península ibérica, atravesando España y Portugal de costa a costa.

"Me llamo David y este domingo me voy a embarcar en la aventura más grande que voy a hacer en toda mi vida", explicaba al inicio del desafío.

El objetivo es "dar la vuelta a la Península Ibérica, España y Portugal", pero solo con sus piernas y la compañía de un carrito con algunas pertenencias.

El trayecto suma más de 5.000 kilómetros, una distancia que el propio David compara con "cruzarse toda Europa andando".

Desde Salou puso rumbo al norte hasta Irún, la última ciudad fronteriza con Francia, para después continuar hacia Santiago y adentrarse en Portugal por la costa atlántica. Tras recorrer el litoral portugués, el camino le llevó al sur de España y a Andalucía, antes de iniciar el regreso hacia el este por Murcia y la Comunitat Valenciana.

"Este reto es para superar todos mis límites y demostrarme que no hay nada imposible", señala.

Entrada en Alicante por la Vega Baja

Su llegada a la provincia de Alicante se produjo por Pilar de la Horadada. "No sé nada de Alicante, solo una vez estuve en Calpe y me encantó", reconoció en un vídeo subido hace tan solo unos días a su cuenta de TikTok.

Desde allí continuó su marcha hacia Torrevieja, recorriendo el litoral de la Vega Baja.

En Torrevieja, David ha dedicado varias jornadas a recorrer la ciudad y su costa, comenzando por el puerto.

Durante su recorrido se detuvo en los submarinos expuestos en el puerto y en los paseos marítimos, que define como "muy bonitos, muy anchos, llenos de palmeras y con mucha gente haciendo deporte".

El caminante también subió hasta la Torre del Moro, desde donde destacó las vistas y las calas de la zona.

Cuando llegó a Torrevieja, David ya acumulaba más de 200 días de ruta y aún le queda un buen trecho de recorrido hasta llegar a Cataluña.

Cruzo una frontera especial: entro en la Comunidad Valenciana. Empieza una nueva etapa, nuevos paisajes, nueva energía… y lo hago entrando por Pilar de la Horadada, puerta sur de la provincia de Alicante. Sigo dando la vuelta a la península andando, con la misma ilusión del primer día y muchas historias por vivir. Vamos Valencia… seguimos 🚶‍♂️💙

Su reto continúa ahora por la provincia de Alicante, con la intención de seguir avanzando hacia el norte de la Comunitat Valenciana antes de cerrar el círculo y regresar a Cataluña, lo que conseguirá cuando se acerque al aniversario del inicio del reto.