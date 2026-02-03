Detienen en un pueblo de Alicante a un miembro de un grupo criminal involucrado en el "vuelco" a dos hombres

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un hombre de 31 años como presunto autor de varios delitos, entre ellos tentativa de homicidio, allanamiento de morada, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

La detención se llevó a cabo tras demostrarse su implicación en un violento asalto a una vivienda en Orihuela, donde, junto a otros cinco individuos encapuchados que se hicieron pasar por agentes de la autoridad, redujeron, torturaron y dispararon a dos hombres, causándoles heridas de extrema gravedad.

La investigación se realizó con la colaboración activa de la Policía Local de Formentera del Segura (Alicante).

Los hechos

El suceso tuvo lugar en julio, cuando dos hombres fueron hallados gravemente heridos en una vivienda de Orihuela. Según las pesquisas, seis individuos irrumpieron en el domicilio haciéndose pasar por policías, tras lo cual amordazaron y golpearon a las víctimas, presuntamente con la intención de obtener información.

Durante el ataque, los agresores incluso efectuaron disparos contra uno de los hombres, alcanzándolo en la pierna y la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, las víctimas fueron trasladadas de urgencia: una al Hospital de la Vega Baja, donde fue intervenida quirúrgicamente, y la otra al Hospital General de Elche, donde ingresó en la UCI.

Operativo e incautaciones

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Brigada de Policía Judicial de Orihuela, condujeron hasta Formentera del Segura, donde se localizó la residencia principal de uno de los sospechosos. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, los agentes lo detuvieron cuando se disponía a abandonar la zona en su vehículo.

Bajo autorización judicial, se efectuó un registro en su vivienda, hallándose abundante material vinculado con los hechos: dos pistolas simuladas con munición de balines, un subfusil de airsoft, 17 kilos de óxido nitroso, espadas tipo katana, cuchillos de grandes dimensiones, un machete, máscaras, dispositivos de geolocalización, luces tipo sirena policial, una funda con el logotipo “Policía Nacional”, teléfonos móviles, cinta adhesiva, espuma de poliuretano, bridas y diversos utensilios posiblemente utilizados en los asaltos.

Asimismo, se incautaron pequeñas cantidades de droga (marihuana y hachís) y una balanza de precisión. El detenido fue puesto a disposición judicial en Orihuela tras la instrucción de las diligencias correspondientes.

Un grupo dedicado a los "vuelcos"

Las conclusiones de la investigación apuntan a que el arrestado actuaba como contacto en España de una organización criminal internacional especializada en “vuelcos” —robos a otras bandas dedicadas al narcotráfico— haciéndose pasar por agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Su papel consistía en ofrecer apoyo logístico y material a los demás integrantes del grupo, quienes se desplazaban desde el extranjero para ejecutar los asaltos y posteriormente abandonaban el país.

Entre el material incautado destaca la presencia de óxido nitroso, una sustancia que empleaban para adormecer a las víctimas, lo que evidencia el alto grado de peligrosidad y profesionalización de esta organización.