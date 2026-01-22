Liberan a un noruego secuestrado por la mafia sueca 'Dalen' en Alicante: pedían 70.000 euros por su vida

Un hombre noruego secuestrado por la organización criminal sueca 'Dalen' en la provincia de Alicante ha sido liberado por la Policía Nacional tras 72 horas de agresiones y amenazas. Los secuestradores pedían 800.000 coronas noruegas (70.000 euros) por su vida.

La rápida actuación de los investigadores ha permitido capturar a los cuatro integrantes de este grupo criminal, que enviaba vídeos de las agresiones que recibía a su familia.

Durante la operación policial se han realizado cuatro actuaciones entre Torrevieja, Orihuela Costa y dos poblaciones murcianas, según informan a este diario fuentes policiales.

La investigación se inició cuando se recibió una comunicación, en el teléfono 24 horas existente en el grupo de secuestros y extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial, donde el oficial de enlace de Noruega en España informaba del secuestro de un ciudadano noruego en la provincia de Alicante.

La alerta advertía de que la organización criminal sueca 'Dalen', presuntamente dedicada al tráfico de drogas y armas a nivel internacional, podría estar detrás del rapto.

Estos llegaron a robar los perros de la víctima solicitando un pago por su liberación. Al no ceder, decidieron secuestrar directamente al hombre.

Contactaron inmediatamente con un familiar que vivía en Noruega y con un amigo afincado en Alicante, remitiéndoles imágenes y vídeos del secuestrado mientras que era golpeado y amenazado con su muerte si no pagaban 800.000 coronas noruegas.

Los negociadores de la Policía lograron "controlar todas las comunicaciones y manejando los tiempos en la negociación para lograr, en apenas 72 horas, su liberación sin que se llegase a pagar su rescate", explican desde el cuerpo en un comunicado.

La rápida intervención de los agentes permitió la localización y puesta a salvo de la víctima, así como la detención de cuatro personas en un centro comercial, ingresando tres de ellos en prisión como presuntos responsables de un delito de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones y pertenencia a organización criminal.

En el momento de la detención, uno de ellos portaba la documentación del secuestrado entre sus pertenencias y, además, otro individuo vestía el mismo calzado con el que aparecía en el vídeo que habían remitido a la familia.

Por su parte, la víctima fue trasladada a un hospital para que fuera examinado debido a que presentaba numerosas lesiones en cara y tórax.