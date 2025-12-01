Encuentran el cadáver de un hombre en el río Segura, en Orihuela

El cadáver de un hombre ha sido hallado esta mañana flotando en las aguas del río Segura, a su paso por Orihuela, sin signos de violencia.

Fuentes policiales confirman el hallazgo del cuerpo del varón a la altura del Casino, que ha sido rescatado del cauce por los bomberos del Consorcio Provincial.

Los bomberos han movilizado material de rescate subacuático y han empezado una búsqueda por el río hasta dar con el cuerpo, para su posterior rescate.

El cuerpo ha sido dejado en custodia de la Policía Judicial y la Policía Científica para su identificación.

El cuerpo será trasladado para realizarle una autopsia con el fin de esclarecer las causas de su fallecimiento y determinar el tiempo que llevaba en el cauce.

