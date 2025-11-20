Un menor de 17 años apuñala a otro de 16 en una calle de Torrevieja: la Guardia Civil ya ha detenido al agresor

Un menor de 17 años ha sido detenido por la Guardia Civil por, presuntamente, apuñalar a otro de 16 años durante un enfrentamiento en una calle de Torrevieja.

El suceso se produjo ayer miércoles en una vía pública de la localidad sobre las 14:00 horas, según informan a este diario fuentes cercanas al caso.

Los investigadores descartan que se trate de un caso relacionado con acoso escolar o disputas entre bandas.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos y arrestaron al joven agresor, quien ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, informan estas mismas fuentes.

Según EFE, otras fuentes conocedoras del caso aseguran que el agredido tuvo que ser intervenido para poder extraerle el arma blanca del brazo.

La Guardia Civil trabaja ya en investigar las causas tras este ataque para esclarecer los hechos.

Detenidos por homicidio

Por otro lado, recientemente también fueron detenidos en Torrevieja los tres presuntos autores de arrastrar mortalmente con su vehículo a Christian J., un empresario sueco de 31 años, en el centro de la localidad después de robarle el móvil.

Los autores, de 21 y 22 años, formaban parte de un grupo criminal asentado en un barrio de la ciudad de Alicante y estaban ocultos tras conocer la gravedad de los hechos.

Los trabajos de investigación permitieron ubicarlos y detener a dos de ellos el día 10 de noviembre, y el tercero el día 12. Dos de ellos han ingresado en prisión y el otro está en libertad con medidas cautelares.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.