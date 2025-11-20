El imperio de la marihuana descubierto en Orihuela: más de 500 plantas, cocaína y 13 detenidos

Una organización criminal ha sido desarticulada deteniendo a sus 13 miembros en Orihuela, donde tenían más de 500 plantas de marihuana de cultivo indoor, cocaína, y armas de guerra simuladas. Además, se ha rescatado a cinco perros maltratados.

Los arrestados por la Policía Nacional, ocho varones y cinco mujeres de 23 a 66 años, ocultaban su negocio de tráfico de drogas en varias viviendas de la localidad de la Vega Baja.

La organización fue descubierta gracias a las quejas de varios vecinos, que convivían con fuerte olor a marihuana y con el ruido producido por los ventiladores de las plantaciones de interior.

Los trabajos de vigilancia de los agentes de las Brigadas de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante y la Comisaría Orihuela permitieron localizar las viviendas.

La investigación se centró sobre un clan familiar cuya principal investigada ya había sido detenida en otra ocasión tras una operación policial en la que se desmantelaron cinco plantaciones en la misma pedanía y se detuvo a cinco personas.

En base a los indicios recabados y una vez constatado que los investigados utilizaban los domicilios para albergar cultivos indoor de marihuana, se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, realizando registros en siete domicilios con el fin de intervenir todo lo que tuviera relación con la ilícita actividad desarrollada por los investigados.

Tras los registros, se localizaron dos plantaciones de marihuana en avanzado estado de floración con unas 527 plantas, cuyo crecimiento y cultivo estaba fomentado gracias a un completo y moderno sistema de iluminación y ventilación, cuyo suministro eléctrico posteriormente se concretó que se estaba recibiendo a través de una conexión ilegal a la red de fluido eléctrico.

Además, se intervinieron en las distintas viviendas, dos armas de fuego y una escopeta, ambas en perfecto estado de funcionamiento, seis armas de guerra simuladas, balanzas de precisión, cocaína, dos vehículos y 6.855 euros en efectivo.

Los arrestados estánacusados de delitos de tráfico de drogas, grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Así, en los registros, los agentes se encontraron con una desagradable sorpresa al llevar a cabo los registros de dos de las viviendas investigadas, ya que hallaron "encerrados en habitaciones completamente insalubres, sin ventilación y sin cualquier tipo de alimentación hasta cinco canes en un estado lamentable de nutrición", de los cuales se hizo cargo la protectora de animales de la localidad de Orihuela.