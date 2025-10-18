Detienen a cuatro personas en dos operaciones contra la venta de droga al menudeo en tres pueblos de Alicante

La lucha contra la droga no descansa en la provincia de Alicante y las fuerzas de seguridad así lo demuestran en un golpe a varios puntos de venta en la comarca de la Vega Baja. Policía Nacional y Guardia Civil detienen a cuatro personas en tres localidades e intervienen 22 kilos de marihuana y 850 gramos de cocaína.

La operación con más detenidos se ha desarrollado en Rojales y Daya Nueva con dos hombres y una mujer acusados de tráfico de drogas. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que uno de ellos, en la segunda de estas localidades, estaría distribuyendo cocaína al menudeo desde su domicilio.

Las gestiones realizadas por los policías permitieron determinar que el principal investigado, con la colaboración de su pareja y otro hombre, dispensaba cocaína a consumidores y a otros redistribuidores locales. De hecho, lo hacían desde tres viviendas ubicadas en las mencionadas localidades.

En la fase operativa de la investigación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en los que se intervinieron más de 850 gramos de cocaína, diversas cantidades de hachís y metanfetamina (cristal), cuatro básculas de precisión, 1.115 euros en billetes fraccionados, una envasadora al vacío y un vehículo.

Ahí se detuvo a los tres investigados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Torrevieja.

La operación en la que se ha intervenido más cantidad de sustancias estupefacientes se ha realizado en el término municipal de Orihuela. En este caso es la Guardia Civil la que detiene a un hombre de 38 años con más de 22 kilos de marihuana ocultos en el interior de dos cajas metálicas en su vehículo.

La detención se ha producido este septiembre durante un control de tráfico realizado en la autopista AP-7 con agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Torrevieja que dieron el alto a diferentes vehículos.

Durante la identificación del conductor de uno de ellos, los agentes observaron en los asientos traseros una caja de grandes dimensiones envuelta en plástico transparente y, en el maletero, otra de similares características.

En vista del hallazgo, la actitud del conductor y la presencia de una bolsa con prendas que desprendían un fuerte olor a marihuana, los agentes realizaron un registro más minucioso del vehículo.

Debido a que las cajas eran metálicas y se encontraban fuertemente selladas con varias cerraduras, se hicieron necesarias herramientas para su apertura controlada. Además, durante el examen del vehículo sospechoso también se localizaron 1.340 euros en efectivo.

Una vez lograron abrir las cajas, hallaron en su interior un total de 21 paquetes envasados al vacío que contenían marihuana, con un peso total de 22,650 kilogramos. El vehículo, que tenía como destino el extranjero, fue intervenido junto con la sustancia estupefaciente y el dinero localizado.

El detenido, un hombre de 38 años, al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.