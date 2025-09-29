Orihuela homenajea a su Instituto Laboral en su 70.º aniversario: "Democratizó la educación en la comarca"

El Instituto Laboral de Orihuela cumple este año su 70.º aniversario y lo celebra como lo que varios exalumnos lo describen; un centro pionero en la democratización de la enseñanza en la ciudad y en la comarca de la Vega Baja.

Fundado en 1955, se convirtió en el primer centro de formación humanística y profesional público de Orihuela, marcando un antes y un después en la historia educativa de la zona.

Familias humildes

La creación del Instituto Laboral supuso una oportunidad inédita para los hijos de familias trabajadoras y humildes.

Hasta entonces, la única posibilidad de acceso a estudios más allá de la enseñanza elemental pasaba por centros privados, inaccesibles para gran parte de la población.

Con los estudios gratuitos y con un examen de ingreso, el centro abrió el camino a centenares de jóvenes que, de otro modo, hubieran quedado excluidos de la educación superior.

El instituto inició su labor oficialmente el 27 de mayo de 1955 con la especialidad agrícola-ganadera, y el 31 de octubre del mismo año se consolidó su primera promoción, con cerca de un centenar de alumnos procedentes de hasta nueve localidades diferentes de la Vega Baja y de la vecina Murcia.

Aquello lo convirtió en un referente de carácter comarcal, con vocación de servicio público.

Motor cultural y social

Durante los años sesenta, el centro superó los 500 alumnos y llegó a contar con unos 20 profesores.

Más allá de la formación académica, el Instituto Laboral fue un auténtico motor cultural y social.

Ofreció enseñanzas en ámbitos innovadores para la época como ganadería, mecánica, tecnología, carpintería o agricultura, complementadas con su propia granja experimental.

Se trabajaba intensamente, con clases incluso los sábados, lo que reflejaba el compromiso tanto de alumnos como de docentes.

Su papel fue fundamental para relanzar una nueva generación de profesionales en la ciudad y en toda la Vega Baja.

Muchos antiguos estudiantes accedieron posteriormente a la universidad y alcanzaron carreras como medicina, música o la enseñanza, incorporándose a una clase media entonces en formación.

Tal y como recuerda Antonio Rodríguez Barberán, exalumno de la décima promoción (1970-71) “se supo aprovechar una oportunidad única que nos abrió horizontes a muchísimos jóvenes de la época”.

Enseñanza media

En el curso 1974-75, el centro dejó de ser Instituto Laboral para convertirse en Instituto de Enseñanza Media.

Con esa transformación se amplió la oferta educativa y se adaptaron los planes de estudio a las necesidades de cada época.

De aquella semilla surgieron después los centros de Formación Profesional y, en paralelo, se asentó la estructura de institutos públicos que hoy se da por hecha, pero que entonces representaba un verdadero avance.

Retos de ayer y hoy

Los retos del Instituto Laboral en su origen eran claros: abrir el acceso a una formación de calidad a quienes no podían costear una enseñanza privada.

Hoy, los desafíos son distintos. La constante actualización de planes de estudio, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la necesidad de mantener el compromiso y el esfuerzo en un contexto en el que, como apuntan veteranos docentes, “la comodidad prima con frecuencia entre la juventud”.

70 años después

Este sábado, más de 135 antiguos alumnos y profesores se dan cita en un emotivo encuentro que reúne a distintas generaciones vinculadas a la historia del Instituto Laboral.

Para muchos, como Antonio, este evento supone revivir una etapa en la que la ilusión por aprender y crecer era la seña de identidad.

Setenta años después, el centro se recuerda no solo como un espacio académico, sino como un auténtico catalizador de movilidad social en Orihuela y toda su comarca.

Su legado sigue vivo en las trayectorias profesionales y personales de miles de estudiantes que encontraron en esas aulas la llave hacia un futuro diferente.