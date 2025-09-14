Los sedimentos del río Segura que no llegan al mar podrían generar una duna de 25 km de largo, 2 de ancho y 5 m de alto

Municipio de Guardamar a punto de ser tragado por las dunas, a principios del siglo XX, antes de las actuaciones del ingeniero Mira.

Los vecinos de Playa Babilonia, en Guardamar del Segura, viven momentos de incertidumbre después de que la Generalitat Valenciana suspendiese el derribo de sus casas con la paralización total del procedimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) por la entrada en vigor de la Ley de Costas autonómica que protege los núcleos etnológicos e históricos del litoral en Comunitat Valenciana. Pese a ello, el Ministerio sigue en silencio.

Desde el MITECO hablan de "ocupaciones de la playa" pero realmente se trata de casas en régimen de concesión del Estado, que con casi un siglo de historia se proyectaron y construyeron (junto con una pinada) por el ingeniero Mira para que las dunas de arena no anegasen el municipio alicantino.

La versión del departamento encabezado por la socialista Sara Aagesen es que los vecinos de Guardamar han "privatizado indebidamente un espacio al que todos los ciudadanos tenemos derecho. Estas ocupaciones generan un perjuicio ambiental constatado por los informes científicos, sobre los que se ha basado el Tribunal Supremo para decidir, con carácter definitivo y firme, que deben retirarse del dominio público marítimo-terrestre". Aunque hay informes oficiales que señalan lo contrario.

Sin embargo, como ha venido relatando EL ESPAÑOL, la playa ha perdido arena, llegando el mar hasta las históricas viviendas del litoral en los episodios de temporal y oleajes por razones muy distintas a su ubicación. Un proceso que se agravó a partir de la década de los 90 con la construcción, por parte del Estado, de un espigón con una orientación contraria a las del resto del Mediterráneo español para albergar dentro de la desembocadura un puerto deportivo.

Nuevos estudios salen a la luz y, además del espigón, demuestran que la regularización del río Segura en el interior también ha sido la causante del desastre ambiental que se ha producido en la Playa Babilonia de Guardamar. No las casas en concesión de los vecinos de Guardamar, como afirma el MITECO que dicen los informes técnicos y científicos.

El texto Estudios sobre el Medio y la Biocenosis en los arenales costeros de la provincia de Alicante de los profesores A. Escarré, J. Martín y E. Seva, de 1989 (previo a la construcción del polémico espigón al revés de 500 metros) detallaba cómo "se han acumulado en los pantanos unos volúmenes de sedimentos, fundamentalmente arenas y finos, superior a los 120 millones de metros cúbicos" en el río Segura.

Y añaden: "suficiente como para formar una duna de unos 25 kilómetros de larga, por 2 kilómetros de anchura y 5 metros de altura, y esto en solo pocas décadas". "Aunque, evidentemente, no todos los sedimentos llegarían al mar, ni todos formarían esa teórica duna, sí parece un dato relativamente a tener en cuenta para explicar los retrocesos de la línea de costa en algunos puntos, y la existencia de playas regresivas".

Vista aérea de cómo el espigón del Segura en Guardamar desvía los sedimentos. AAVV Playas Guardamar

El estudio de los profesores de la Universidad de Alicante (UA) también advierte sobre alargar los espigones, algo que se hizo años después con más de 500 metros en orientación inversa: "siendo el Segura la principal fuente de sedimentos, una vez estos fuera del mar son arrastrados hacia norte y sur, según el predominio natural de las corrientes. Esto siempre que no se prolonguen excesivamente los espigones, lo que podría ocasionar la creación de un pequeño delta submarino".