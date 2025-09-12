Generalitat aprieta al Ministerio para suspender el derribo de las casas de Playa Babilonia: "No tenemos conocimiento"

Una foto histórica que muestra las viviendas en Guardamar del Segura pendientes ahora de derribo.

Las casas de la playa Babilonia de Guardamar del Segura tienen las horas contadas. Y Generalitat acaba de presentar las últimas alegaciones para impedir que sea efectiva la orden que desde Madrid lanza el Ministerio para la Transición Ecológica sobre estas viviendas en la costa de Alicante.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio es la que ha redactado este último documento para que se frene la demolición de las casas en la calle Ingeniero Codorniu. Y ahí denuncia que no se le ha dado traslado de la resolución administrativa que lo ampara.

Al faltar esos datos, razonan, se carece de conocimiento exacto sobre el contenido y el fundamento de la orden de demolición. Un punto que les permite enlazar con la ley de costas de la Comunitat Valenciana que está en vigor desde este 15 de junio.

Esta norma establece un régimen especial para los núcleos costeros tradicionales de la Comunitat Valenciana. Así, los califica como elementos identitarios y muy asociados a la fachada marítima tradicional de la región.

La ley valenciana busca compatibilizar la protección del dominio público costero con la conservación de elementos de indudable valor etnológico. El informe enviado ahora a Madrid recuerda que se garantiza la preservación de los núcleos urbanos y poblados tradicionales del litoral.

En el escrito recuerdan que la ley está en vigor y es fruto del ejercicio de la capacidad de autogobierno de la Comunitat Valenciana.

El 6 de julio de 2025, la Asociación de Vecinos de la Playa de Guardamar-Babilonia presentó una solicitud para que estas viviendas fueran protegidas según la norma valenciana. Y así recuerdan que se admitió a trámite.

De hecho, la Directora General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana acordó el 5 de septiembre de 2025 la suspensión cautelar de toda intervención. Esta suspensión busca impedir perjuicios de imposible reparación al patrimonio cultural valenciano.

La medida es previa a que la Conselleria competente en costas determine, en su caso, la declaración del núcleo conforme a la Ley 3/2025.

¿Podrán frenarlo?

Las alegaciones de la Conselleria justifican la suspensión cautelar por la legítima solicitud de los vecinos, admitida a trámite y pendiente de resolución. A eso añaden que la demolición eliminaría definitivamente el objeto del procedimiento autonómico. Esto afectaría el pronunciamiento de la administración y el acuerdo de la Directora General de Patrimonio Cultural.

También está en juego el cumplimiento efectivo de los principios de lealtad institucional y adecuación al orden de distribución de competencias. El artículo 140 de la Ley 40/2015 exige la responsabilidad de cada Administración Pública en sus obligaciones.

Por todo lo expuesto, la Generalitat ha solicitado al Ministerio la inmediata paralización de toda medida de ejecución sobre los inmuebles en Guardamar del Segura. Además, pide el traslado de los actos administrativos que sustentan la decisión de demolición.