El pleno de la Diputación pide la suspensión cautelar de los derribos de las Casas de Babilonia

Manifestación del 20 de agosto en Guardamar del Segura en contra de los derribos. Somosmediterrania

El pleno ordinario de septiembre de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de PSPV y Compromís, una moción formulada por el grupo 'popular' en defensa de los núcleos urbanos de la costa, como el caso de las casas de la playa de Babilonia, informa Europa Press.

El diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor (PP), ha defendido el texto, en el que se ha reclamado "instar" a la Mesa del Congreso "a que no siga paralizando" la tramitación y aprobación de la modificación de la Ley de Costas "mediante iniciativas" de los 'populares' en la Cámara Baja y en el Senado.

Durante su intervención, también ha pedido que se apoye la declaración de núcleo urbano con especial valor etnológico del conjunto residencial de la playa de Babilonia, que será derribado el próximo 15 de septiembre, y de otros enclaves similares en la provincia.

Desde la oposición, la diputada socialista Yolanda Seva ha acusado al equipo de gobierno del PP de intentar "confrontar y echar balones fuera" sobre este asunto para "culpar" al Gobierno de España "de una decisión compleja", según recoge Europa Press.

Seva ha afirmado que "nadie pone en duda el valor de estos núcleos urbanos de costa, pero la situación de peligro" por la regresión del litoral "obliga a pensar" de un modo "más amplio" y "asumiendo la responsabilidad de lo que pueda ocurrir".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha calificado esta moción de los 'populares' como propia de un ejercicio de "hipocresía muy elevada", si bien ha remarcado que la coalición "no tiene intención ni interés especial en la demolición de casas en la playa de Babilonia".

Para Perles, se ha llegado a esta situación "porque históricamente, sobre todo el PP, ha trabajado en la política de hechos consumados". "No puede ser que proliferen construcciones ilegales cada vez más y como ya están hechas no se puedan tumbar", ha apuntado.

"Sin ir más lejos, en Benidorm está pendiente derribar dos torres que autorizó el conseller Rafael Blasco, del PP, pero no nos tenemos que remontar tan lejos. Ahora mismo, en Llíber, gobernada por el PP, están construyendo más de 400 casas que no tienen abastecimiento de agua potable", ha continuado.

La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha respaldado el texto del PP, aunque ha calificado la moción de "corta" en cuanto a contenido, al tiempo que ha lamentado la "aplicación arbitraria y sectaria de la Ley de Costas" y la "pasividad de los sucesivos gobiernos de España".

Asimismo, Alemán ha reprochado a los 'populares' su "hipocresía política" por presentar esta moción "cuando ha tenido mayorías suficientes en Congreso y Senado para reformar la Ley de Costas, garantizar la seguridad jurídica y la propiedad privada de los vecinos y no lo hizo".

"Lo mismo de sus gobiernos autonómicos, que nunca han defendido de manera efectiva a quienes ven peligrar sus hogares", ha valorado.

Prevención de incendios

De otro lado, el pleno ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox y el único respaldo de PSPV y Compromís, una moción formulada por el grupo socialista en la que se ha reclamado incrementar el presupuesto de subvenciones de la institución provincial para prevenir incendios forestales en los municipios alicantinos.

Durante el debate de la propuesta, el diputado del PSPV Ismael Vidal ha hecho hincapié en la "realidad" de los incendios en los últimos años porque algunos fuegos ya se califican como "de sexta generación", en un contexto de cambio climático.

Le ha respondido la diputada del PP responsable de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, que ha calificado la moción de los socialistas como ejemplo de "oportunismo político" por haberla presentado en agosto, mes en el que España sufrió destacados incendios.

En esta línea, ha avanzado que la Diputación estudia "la posibilidad de ampliar" las partidas en los presupuestos para respaldar a los consistorios en estas tareas, algo que, según ha remarcado, la institución "lleva años" haciendo a través de "muchas convocatorias".

En este punto, ha reclamado al Ejecutivo central el levantamiento de las reglas de gasto para permitir a las administraciones locales "gastar" sus remanentes de tesorería.

Pesca

En el pleno de septiembre, el PP ha apoyado una moción de Vox, que ha contado con las abstenciones de PSPV y Compromís, sobre la "defensa urgente del sector pesquero tradicional en la provincia de Alicante y el control efectivo de la acuicultura", después de que Alemán haya aceptado las enmiendas planteadas por los 'populares' al texto.

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano (PP), ha detallado que el objetivo de dichas enmiendas del equipo de gobierno ha sido "intentar plasmar la problemática" que vive el sector pesquero.

Con asuntos como que la Comisión Europea (CE) "revise" los días que se autorizan de pesca: "Hay un volumen importantísimo de embarcaciones en La Vila Joiosa, El Campello o Santa Pola que después de octubre no van a poder salir y eso es una realidad".

Serrano, que también es alcaldesa de Santa Pola, ha afirmado que "el sector está mal" por lo que ha abogado por la "unión" de los grupos políticos representados en la Diputación ante esta situación y ha reconocido que aunque puede haber "alguna cosa en la que no esté totalmente de acuerdo" en la moción de Vox, "el resultado final" es "ir todos de la mano".

"Falta de relevo"

Durante el debate, Seva (PSPV) ha indicado que efectivamente hay "dificultades" para el sector pesquero, "ya no solo por algunas medidas adoptadas en Europa", sino también y "sobre todo" por la "falta de relevo generacional". Asimismo, ha calificado la moción de Vox de "oportunista" y "plagada de errores".

En la misma línea, Perles (Compromís) ha indicado que las posiciones políticas de Alemán sobre este asunto "son una barbaridad" y que por eso "no" puede compartir "en absoluto" la moción planteada.

"Todos los diputados que estamos aquí somos conscientes de que hay un problema con la pesca de proximidad, pero usted está muy centrada en despuntar las propuestas que se han traído hasta ahora", ha espetado Perles a la portavoz de Vox.