Detenido un joven de 19 años por apuñalar tres veces a una mujer mayor en Torrevieja para robarle

Un joven de 19 años de nacionalidad marroquí ha sido detenido tras asestar tres puñaladas a una mujer de avanzada edad en Torrevieja para robarle en un portal. Así, también está acusado de hurtar una cadena de oro en la misma localidad.

El hombre siguió a una mujer de avanzada edad desde un supermercado del municipio hasta el portal de su vivienda y, al no lograr su objetivo, la apuñaló con un cuchillo tras la resistencia de la víctima.

Como consecuencia, sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el Hospital.

La Guardia Civil comenzó a investigar el suceso a finales de junio, cuando sucedió el robo, obteniendo numerosas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observaba al presunto autor, que posteriormente fue identificado.

Paralelamente, los agentes recibieron una nueva denuncia por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón, atribuido también al mismo individuo.

Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo de la localidad, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de vigilancia que culminó con su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

El instituto armado ha explicado que esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial.

El pueblo más peligroso

Torrevieja fue el punto más conflictivo de todo el territorio de Alicante en 2024. Con su población de 94.000 habitantes (ahora ronda los 106.000), de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, tuvo una tasa de 98 delitos por cada 1.000 habitantes.

La cifra es muy superior a la del resto de municipios y fue la tercera en infracciones absolutas con 9.299, solo por detrás de Alicante y Elche, ciudades de más de 300.000 y 200.000 personas, respectivamente.

Estos números se explican por la gran población flotante del municipio, que llega a superar las 300.000 y 400.000 personas en verano, sobre todo turistas o residentes que tienen allí sus segundas residencias.