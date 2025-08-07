La CHS incluye una zona de Cox en los nuevos tramos de riesgo potencial de inundación

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha sometido a información pública la documentación correspondiente tanto a la revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de los tramos Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), como a la nueva cartografía de zonas inundables en otros tramos de interés de la demarcación del Segura, no incluidos en áreas ARPSI.

Los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, asegura el organismo de cuenca, corresponden a 42 tramos ARPSI, con una longitud total de 164,04 kilómetros. Éstos incluyen los 10 tramos identificados en la última evaluación preliminar del riesgo de inundación, así como otros tramos ARPSI previamente declarados y cuya cartografía se ha considerado necesario actualizar.

Según los anexos aportados por el organismo de cuenca, entre esos nuevos 10 tramos uno se encuentra en la provincia de Alicante. Concretamente en el municipio de Cox, en la comarca de la Vega Baja. Los otros nueve están ubicados en la Región de Murcia, en el Campo de Cartagena y en Guadalentín.

La CHS explica que los nuevos estudios correspondientes a los tramos de las cuencas del Guadalentín y del Campo de Cartagena han incorporado los efectos de episodios recientes significativos, como las avenidas de San Wenceslao en septiembre de 2012, la dana de septiembre de 2019 y la DANA de octubre de 2024.

Precisamente en 2024, y respecto a la dana de 2019 que asoló la Vega Baja, la Universidad de Alicante (UA) informó el año pasado sobre un trabajo de investigación que analizaba los usos y oportunidades de las llamadas de emergencia recibidas por el servicio de emergencias 112 como recurso informacional para mejorar las estrategias de planificación y gestión del riesgo de inundación.

En ese estudio se identificaron zonas como las pedanías oriolanas de La Matanza, Arneva, Raiguero de Poniente y Levante, Raiguero de Bonanza, Urbanización Montepinar y La Murada, Bigastro y Jacarilla, Torrevieja y Guardamar del Segura, además de Pilar de la Horadada. También el Polígono Industrial de Redován y el barrio San Carlos en ese municipio, así como el Polígono Industrial de San Fernando de Cox.

La nueva cartografía de la CHS sometida a consulta pública , analiza la afección de las zonas inundables sobre la población, actividades económicas, puntos de especial interés y áreas medioambientales relevantes.

Así, se advierte que la población afectada por avenidas de alta probabilidad asciende a aproximadamente 74.000 personas. En escenarios de media probabilidad, la cifra se eleva a 400.000 personas. Mientras que, en el caso de baja probabilidad, se alcanzan hasta 550.000 personas afectadas.