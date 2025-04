David Homer, atacado con un cuchillo en Orihuela Costa durante su cumpleaños: "Estoy asustado de salir de noche"

Los vecinos de Orihuela Costa cada vez duermen peor por las noches. Los robos de carteras, de vehículos, las entradas en casas y las agresiones, algunas incluso con cuchillos, están atormentando a gran parte de la población de esta turística área.

El último ataque que ha puesto en alerta a los vecinos fue la brutal agresión a David Homer, un hombre inglés que lleva visitando la zona durante los últimos 20 años y viviendo allí desde hace tres, que fue robado durante la noche de la celebración de su 58 cumpleaños a punta de cuchillo y enviado al hospital con una gran brecha en la cabeza.

La comunidad local ha quedado conmocionada tras este nuevo incidente y la creciente violencia de grupos de delincuentes que campan a sus anchas por sus calles. El incidente ocurrió la pasada semana, en la noche del viernes al sábado (18 y 19 de abril), cuando Homer regresaba a casa caminando desde el centro comercial La Fuente.

David cuenta que fue atacado por detrás en la zona de Las Ramblas por dos personas que salieron de un seto. "El primero me golpeó con un palo de madera en la cabeza y le golpeé; después su compañero me cortó en la cabeza con un cuchillo", recuerda Homer.

"Caí al suelo y me estaban pateando, querían mi móvil y mi cartera. Mi móvil tenía valiosos recuerdos de mi padre antes de que falleciera. Luego me golpearon otra vez para llevarse los 40 euros que tenía, todo este daño fue por solo 40 euros", lamenta el inglés.

La violencia del ataque obligó a ponerle puntos en la frente por un profundo corte que le dejará una cicatriz y, lo que es peor, la inseguridad de salir a la calle. "Físicamente estaré mejor, mentalmente costará más recuperarme. Estoy asustado de salir por la noche. Mi mujer podría estar haciendo mi funeral si ese cuchillo me hubiera dado en el cuello, por favor, estad atentos", explica.

Homer asegura que fue a la Policía Local y le dijeron que tenía que esperar hasta el lunes o ir hasta Pilar de la Horadada para reportarlo a la Guardia Civil, donde se encontró "cuatro casos de asalto".

"Había un caso de una mujer joven que había sido noqueada por otros ladrones que le robaron 10.000 euros de su cuenta bancaria. ¿Cómo puede pasar esto a gente que vive en España disfrutando del sol? Esto es terrible. Los servicios son terribles, necesitamos policía, ¿cómo puede ser que esta gente esté ciega de lo que está pasando?", denuncia el inglés.

Criminalidad

La experiencia de Homer ha provocado la indignación de unos residentes que ya están hartos de la creciente inseguridad que ha tenido lugar en los últimos años. De estas denuncias se hace eco la cuenta Crime Watch Orihuela Costa, dedicada a recopilar los robos, las agresiones y los delitos que se cometen y que en muchos casos los propios vecinos graban con cámaras de seguridad.

El responsable de la cuenta, un alemán que no quiere revelar su nombre por su seguridad, sostiene que a la banda de ladrones enmascarados que lleva causando el pánico durante tres años con asaltos a casas, se han sumado recientes ataques y robos cada vez más violentos.

"Vamos a intentar llevar al máximo número de vecinos posible a un encuentro público en el Ayuntamiento de Orihuela el 5 de mayo para que puedan comprobar que hay un problema real, aunque va a ser difícil porque muchos no entienden español, comenta.

"Necesitamos un cambio con la inseguridad de los últimos meses", reclama el responsable de Crime Watch Orihuela Costa, quien relata que desde la última entrevista con este diario hace unos meses, la situación no ha mejorado, sino que incluso ha empeorado.

"Siempre hemos tenido asaltos en casas y robos de carteras, pero últimamente se están volviendo más violentos porque creo que se están dando cuenta de que no hay policía y están empezando a robar en plena calle durante el día y la noche", reflexiona.

"A la gente no le importa si te roban con un cuchillo y te hacen una gran herida en la cabeza hasta que pase algo grave de verdad. Necesitamos patrullas en las calles", reclama.

Medidas

Decenas de vecinos ya han instalado cámaras de seguridad, incluso rompiendo las normas de protección de datos, para grabar a los asaltantes cuando entran en su propiedad. El alemán sostiene que hay otros que han comprado perros que dejan fuera por la noche para que les alerten de su presencia, e incluso otros han llegado a hacerse con armas para defenderse.

"No había pasado nunca, pero los vecinos se están organizando para hacer patrullas ciudadanas por las calles con armas para proteger la zona de los ladrones y delincuentes mientras la policía no hace nada. Todavía no ha comenzado, pero veremos cómo reaccionan cuando empiecen a ver a gente haciendo su trabajo", concluye.