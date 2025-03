Vecinos de Orihuela se arman para defenderse de una banda de ladrones: "La Policía no hace nada, tenemos que protegernos"

Orihuela está ocupando portadas de diarios en los últimos meses, no por su calidad de vida, su ocio o su cultura, sino por los delincuentes que habitan en sus calles y perturban a los vecinos.

El área más afectada es Orihuela Costa, señalada en las noticias por el brutal crimen machista de Cloe, una menor de 15 años, en noviembre del pasado año. Luego llegó el crimen de John George, que residía allí con su asesino. Este año, el intento de asesinato de un hombre hacia su cuñado con un apuñalamiento...

Mientras todo esto ocurría, una banda de ladrones se ha dedicado a causar el pánico entre los vecinos sin llamar demasiado la atención. Tanto es así que, cansados de los asaltos de los enmascarados, los residentes han comenzado a armarse y a proteger sus casas.

La unión vecinal contra los delincuentes se ha trasladado a las redes sociales, con múltiples grupos de residentes, tanto nacionales como extranjeros, en los que comparten sus experiencias y se advierten entre ellos.

Una de las principales cuentas que recopila la escalada de crimen en la zona es Crime Watch Orihuela Costa. En ella se publican imágenes de los ladrones captadas por las cámaras de seguridad de los vecinos para prevenir a posibles nuevas víctimas de su presencia.

El responsable de la página de Facebook, que no quiere revelar su identidad, es un alemán que, tras vivir en Palma de Mallorca, se mudó a la provincia por su calidad de vida, que se vio enturbiada por estos delincuentes.

Un ladrón inspeccionando una vivienda en Orihuela Costa. Crime Watch Orihuela Costa

"Me mudé a esta área hace tres años, y cada semana rompen los cristales o las puertas para entrar en las casas. Incluso intentaron entrar en la mía. Es lo mismo desde hace años", lamenta.

Ladrones

No son ladrones desconocidos; ya se han convertido en los protagonistas del barrio, pues no es difícil encontrárselos en plena acción. Este alemán los ha sorprendido varias veces tratando de entrar en casas y cree que son "latinoamericanos y británicos".

"Son unas cinco personas en diferentes grupos: dos son latinos, dos británicos y uno que actúa solo", indica. Si bien no saben si están relacionados entre ellos, sí conocen dónde viven algunos de ellos ocupando viviendas ilegalmente.

"Empecé hace dos años con la colaboración de los vecinos. Hice una lista con las fotos y datos de los ladrones, junto con los números de la denuncia, y hemos hecho una pequeña lista basada en investigación propia", explica. Casi todas las casas están afectadas", sostiene, pero sobre todo las zonas de Playa Flamenca y Villamartín.

La situación ha escalado hasta tal punto que los propios vecinos tienen que defenderse ellos mismos debido a que "la Policía Local y la Guardia Civil no hacen nada, tenemos que protegernos".

Otro intruso captado en cámara. Crime Watch Orihuela Costa

Según el afectado, "en tres años los hemos llamado por muchos problemas y nunca vienen. Si les llamas porque te están atacando con un cuchillo, a lo mejor vienen, pero si no, no. Incluso les hemos llamado estando dentro de una casa y han dicho que no podían ir, que fuéramos al día siguiente a poner una denuncia".

Por su parte, la Guardia Civil, tras ser consultada por este medio, asegura que están utilizando todos los medios suficientes para tratar de esclarecer estos hechos.

Defensa

El problema ha derivado en que la mayoría de los vecinos hayan instalado cámaras de seguridad, incluso rompiendo las normas de protección de datos.

El alemán sostiene que hay otros que han comprado perros que dejan fuera por la noche para que les alerten de su presencia, e incluso otros han llegado a hacerse con armas para defenderse.

"Algunos han traído armas de fuego de sus países, y otros muchos, la mayoría, han comprado armas no legales de defensa personal, como espray de pimienta", añade.

Sus objetivos preferidos son las casas, aunque también actúan en bungalós. Este vecino asegura que cree que salen por la noche sin un objetivo fijo, en busca de casas vacías.

Pero si hay residentes en su interior, no siempre es un impedimento. "A veces entran de noche cuando están durmiendo. Una vez entraron en la habitación de los niños sin hacer ruido y les robaron las tablets. Estamos asustados porque no sabes qué va a pasar o si tienen un cuchillo", lamenta.