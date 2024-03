Investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en la sierra de Callosa de Segura

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en la sierra de Callosa de Segura (Alicante) que en una primera inspección ocular no presentaba signos aparentes de violencia, aunque se está a la espera del resultado de la autopista que se le practicará este lunes.

El cuerpo sin vida fue localizado a primera hora de este domingo por un senderista que estaba haciendo la ruta del Águila y que dio aviso del suceso al instituto armado, según han confirmado hoy a Efe fuentes próximas al caso.

Las mismas fuentes han explicado que se tomarán muestras de las huellas y del ADN del fallecido para tratar de identificarlo.

Desconocido sin cabeza

El pequeño pueblo alicantino de Busot lleva seis meses sin saber de quién es el cuerpo decapitado encontrado el pasado mes de agosto por un senderista. Un vecino de la localidad halló el cadáver mientras salía de excursión y ahora el Ayuntamiento se dispone a enterrarlo y a correr con los gastos tras no haber sido identificado ni reclamado por ningún familiar ni amigo en todo este tiempo.

Lo poco que se sabe y que la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig ha dado a conocer es que posiblemente se trata de un asesinato, ya que presenta signos de violencia más allá de la desaparición de la cabeza.

Además de no tener cráneo, al cadáver le faltaban partes y trozos que la investigación relacionó con los animales depredadores que habitan en la montaña, que podrían haber destrozado el cuerpo a lo largo del mes que se estima que estuvo en aquel lugar. Allí fue encontrado de manera fortuita a las 8:30 horas de la mañana cuando un senderista lo vio durante un paseo matutino.

El cuerpo estaba en un avanzado grado de descomposición por las altas temperaturas veraniegas y quedaba poco más que un esqueleto, que estaba situado en un camino de difícil acceso de una ruta homologada que conducía a la sierra del Cabezón de Oro.

Primero acudió una patrulla de la Policía Local tras el aviso al 112. Después se personó la Policía Judicial de la Guardia Civil y el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver, el cual tuvo que ser trasladado hasta el Instituto Forense en helicóptero, dado lo impracticable del terreno.

Sin identificación y ninguna prueba que ayudara a saber de quién se trataba, la única pista era que calzaba "unas zapatillas normales". La Guardia Civil tampoco revela si pertenece a un hombre o una mujer, la edad o la causa de la muerte exacta de la víctima. Ahora, y tras medio año desde el incidente, el Ayuntamiento se ve obligado a pagar los gastos del entierro, según fuentes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Alicante.

El consistorio se encontró en la situación de no saber qué datos poner en el registro de la misteriosa persona. "La encargada de inscribirlo no sabía cómo hacerlo y llamó al Registro de Alicante, que tampoco sabía cuál era el procedimiento", afirman desde el Ayuntamiento. Finalmente, se le ha llamado Desconocido, de apellido Desconocido Desconocido. Su fecha de nacimiento "no consta", al igual que "no consta" el nombre de sus padres.