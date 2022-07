Hidraqua y Agamed reúnen el martes en Torrevieja a expertos en transformación urbana y sostenibilidad

Aguas del Arco Mediterráneo (Agamed) es la empresa mixta, de aguas de Torrevieja se ha enfrentado en los últimos 22 años aun considerable reto: adaptar la red de una ciudad en constante crecimiento residencial y turístico, en su mayor parte estacional, a la necesidad de transformar la localidad salinera en una urbe sostenible y moderna.

La población de Torrevieja se multiplica por 2,3 en los mayores picos de afluencia durante el verano y la Semana Santa, una estacionalidad periódica que, que según Jorge Ballesta, director-gerente de la empresa, "es hasta cierto punto predecible, pero que hay que controlar día a día".

No obstante, el caso particular de Torrevieja no se define sólo por su gran afluencia de turistas, sino por el tipo de turismo residencial que se produce en un término municipal muy extenso. Así, como ejemplo podemos observar que mientras que Benidorm tiene alrededor de 220 kilómetros de redes, en Torrevieja esa cifra se multiplica casi por tres, con más de 700 kilómetros de red. Eso supone más acometidas y una complejidad mayor a la hora de buscar la eficiencia.

En cualquier caso los datos de éxito en la gestión están ahí: Torrevieja consume 8,4 hectómetros cúbicos de agua al año con 126.000 clientes o abonados. En los últimos 22 años, desde 1999 en que comenzó la gestión de la empresa mixta, se ha aumentado en 48.000 familias los abonados. Y sin embargo se consumen cifras muy similares de agua a las de entonces.

Control y planificación, un incremento de la capacidad tecnológica y la experiencia a la hora de gestionar las presiones, es lo que ha permitido que se pueda cifrar esa eficiencia certificada por parte de organismos autónomos en más del 90%, mientras que la media española apenas llega al 77%.

'Climas para el cambio'

Hidraqua, la empresa matriz de Agamed, celebrará el próximo martes 19 de julio una nueva jornada de su programa Climas para el cambio: sector urbano en Torrevieja, que será retransmitido en streaming a las 12.30 horas.

Participarán tanto el director-gerente de Agamed como la vicealcaldesa y concejal de Turismo, Rosario Martínez; la directora general del clúster de tecnologías limpias de la Comunidad Valenciana (Avasen), Bianca Dragomir; y la redactora jefe de Enclave ODS de El Español, Raquel Nogueira.

Jorge Ballesta incidirá en los cuatro ejes de transformación y sostenibilidad urbana en lo que trabaja desde hace años Agamed. Un trabajo mixto entre la ciudad y su compañía de abastecimiento hídrico centrado en modelos de economía circular.

Por su parte, Rosario Martínez expondrá los programas municipales de sostenibilidad, la mejora de la movilidad urbana, la accesibilidad a los recursos turísticos, la mejora de la conectividad en el destino de Torrevieja. Sobre todo, en la aplicación de sistemas de inteligencia que permitan conocer en tiempo real el comportamiento de los turistas en el destino, así como aspectos de mejora en la comercialización de los productos y servicios turísticos de las empresas del municipio.

Para Martínez, "la colaboración público-privada es imprescindible en la definición y ejecución de acciones en clave inteligente que mejoren la experiencia en el destino tanto de los visitantes como de los propios residentes".

Bianca Dragomir hablará sobre los 15 años de experiencia del clúster en el sector de la energía sostenible y la consolidación de la transición energética en la Comunidad Valenciana. Un reto en el que están implicadas tanto las Administraciones públicas como las empresas privadas e instituciones, centros de investigación, start ups y emprendedores.

Por último, Raquel Nogueira destaca el interés de Enclave ODS en el Objetivo 11: "lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles". “Nosotros intentamos llevar este concepto más allá, hablando más que de ciudades, de localidades, porque aunque la mayor parte de las miradas se ponen en las ciudades como las grandes contaminantes, las mayores concentraciones de población y por tanto las mayores emisoras, desde el punto de vista rural también podemos encontrar soluciones interesantes frente al cambio climático que pueden adaptarse a los entornos urbanos”, señala Nogueira.

Es más, la periodista asegura que en su experiencia es muy útil acercarse a los ejemplos de ciudades más pequeñas, como es el caso de Pontevedra, que es la ciudad sostenible por antonomasia de España”. Sin olvidar que ciudades más grandes como Bilbao están haciendo sus deberes con verdadera eficacia. “Hace 30 años era una ciudad industrial muy contaminada y ahora es un ejemplo a seguir por otras ciudades que quieren cumplir con éxito éste objetivo 11 de los ODS”.

