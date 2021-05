El PSOE facilita a la CHS que descargue su obligación de limpiar el río en los ayuntamientos

En octubre de 2019, un mes después de la DANA que asoló la Vega Baja alicantina, los regantes llevaron al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela una causa contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El objeto era «depurar las responsabilidades tanto penales como civiles que se hayan podido derivar de este episodio que ha ocasionado la pérdida de seis vidas humanas e ingentes daños materiales por decisiones u omisiones de los directivos».

El pasado mes de enero, tal y como informó este diario, el juzgado reabrió la causa cuando conoció que desde agosto de 2015 no existía contrato de "mantenimiento integral del encauzamiento y entorno integral del río Segura desde contraparada a desembocadura" para el que estaban presupuestados casi dos millones de euros. Cuando se extinguió, no se hizo una nueva adjudicación por falta de disponibilidad presupuestaria.

Por eso en Orihuela nadie entiende cómo el viernes pasado desembarcó el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el también socialista Rubén Alfaro, para avalar la actuación del presidente de la Confederación Hidrográfica de Segura, Mario Urrea (nombrado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez). El mismo que no ha querido comparecer en las Cortes Valencianas para hablar de su responsabilidad en el río durante los sucesos de septiembre de 2019.

Querían firmar y firmaron, junto a Urrea, un Protocolo de Actuación para obligar a los Ayuntamientos a hacerse cargo de la limpieza de sus cauces en sus zonas urbanas. Algo que es preceptivo tras sentencias judiciales, pero que obvia la responsabilidad de la CHS de limpiar el río ante y después de los núcleos urbanos.

Adenda de Bascuñana

Los alcaldes socialistas de la comarca se plegaron al acto "casi de homenaje" a Urrea. El primer edil de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), lideró el malestar por lo que consideraba "un acto a traición de la Generalitat y la FVMP. Por eso introdujo en el protocolo una "adenda" para que la CHS no se desentienda de la limpieza del río que le corresponde.

"¿Qué pasa con los lodos y los flotantes que nos llegan y que Orihuela no vierte en río?", manifestó el alcalde. Recordaba así todo el tiempo en que habían estado retiradas las barreras y todos los vertidos que desde Beniel y Murcia llegan a su ciudad a diario. "¿Dónde queda la responsabilidad de la CHS?".

Se palpaba la tensión. Algunos de los presentes incluso aseguran que Ximo Puig "levantó la voz al alcalde oriolano". A las críticas por el protocolo se unieron las reivindicaciones a Puig: 21 meses después de la DANA, le dijo el alcalde, el Plan Vega Renhace "es sólo humo".

¿La Vega Baja renace?

"En materia de infraestructuras hidráulicas, la Confederación Hidrográfica del Segura encargó un estudio, hace ya mucho tiempo, a la Universidad Politécnica de Valencia que todavía no nos ha presentado y que sepamos no tiene ese estudio aun definido”, señaló Bascuñana.

Bascuñana le recordó que 21 meses después no se han reparado los desperfectos en la Residencia Oriol; que Puig no se ha reunido con él y el alcalde de Torrevieja para poner en marcha actuaciones en la CV-95 o el proyecto del tren a la costa; que no se ha procedido a la permeabilización de la CV-930 que la arrasó la anterior DANA y dejó incomunicada Orihuela. "Se trata de una actuación menor dentro de la obra pública y ni tan siquiera eso lo tenemos encima de la mesa para dar una solución inmediata".

“Me consta que el presidente Puig en su día planteó un plan Marshall con el Plan Vega Renhace, en el que hay mucha gente participando, y les agradezco a todos su esfuerzo y también sé que el presidente tiene interés en dar soluciones a los problemas de la Vega Baja pero las necesitamos sin demora”, recordó al presidente de la Generalitat.