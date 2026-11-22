El debate del pasado jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo proporcionó mucha información al votante, dejó muchas anécdotas, muchos datos que verificar, mensajes, silencios, imágenes... pero tal vez una sola certeza expresada en una frase pronunciada por el aspirante a la Moncloa: "El PIB no se come". Clara, concisa, perfectamente entendible para los muy formados e informados como para quienes se dejan llevar por los argumentarios del partido con el que simpatizan.

"El PIB no se come". Da igual que la economía española vaya como un cohete si la ciudadanía, los votantes, no son partícipes de ese crecimiento. El próximo domingo los españoles, o al menos una gran mayoría de ellos, votarán en las elecciones generales mirando a su bolsillo. No hay pregunta más directa que esta: ¿Yo y quienes me rodean vivimos mejor que en 2018? Que cada cual responda. Yo por mi parte lo tengo muy claro: en los últimos tiempos me parece más preocupante el empobrecimiento de la clase media española. Lo compruebo en cada gasolinera, en cada supermercado, cada vez que me llega un recibo de la luz o del agua. Y mucha culpa de ello tiene que ver con la exagerada carga fiscal que soportamos, de todas las administraciones.

Yo vivo peor que en 2018, pero es que además no tengo ninguna expectativa de que esta situación pueda revertirse a corto y medio plazo. Si el PP gana las elecciones van a seguir siendo muchos los sacrificios que la clase media tengamos que soportar durante demasiado tiempo. Pero también sé que si alguien mínimamente competente no se pone a los mandos para evitar la sangría de los fondos públicos, los que son de todos, vamos a ir a peor. Y no quiero resignarme a que la falta de expectativas sea a largo plazo.

El mundo se está reconfigurando y nosotros estamos pendientes de si el marrón del traje del presidente en el cara a cara le favorecía o no. China, EE.UU. y Rusia acaban de reunirse para pergeñar el futuro y ningún país europeo ha acudido siquiera de oyente. La IA va a revolucionar y poner patas arriba el mercado de trabajo en el mundo en breve y los europeos somos meros espectadores. Sin capacidad de decisión sobre lo que va a pasar, pero más aún, sin un colchón de ahorros (la mayoría de nosotros) que nos pueda servir de salvavidas. No solo estamos perdiendo capacidad adquisitiva, sino también capacidad de prepararnos para los cambios que vienen.

Los españoles tuvimos que trabajar del 1 de enero al 20 de agosto para pagar impuestos y cotizaciones. El resto, menos de la mitad del año, empezamos a ganar dinero para nuestros gastos. Haga usted sus propias cuentas: comida, gasolina, energía, agua, seguros, hipotecas o alquileres... por no hablar de quienes tenemos que pagar una educación privada para nuestros hijos o una sanidad privada para la familia porque los servicios públicos cada vez están más deteriorados.

No hay recetas mágicas pero sí hay ideas claras y personas competentes. ¿Es un riesgo? Está claro. Mariano Rajoy accedió a la Moncloa en 2011 y su promesa de bajar los impuestos a los españoles se difuminó. Desde el PP dijeron que fue ante el estado de las cuentas en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y ante la posibilidad de que la UE tuviera que mandar a los hombres de negro mediante un rescate. Yo no sé qué pasará ahora. Cómo será el estado de las cuentas después de cuatro sin Presupuestos Generales del Estado. Es probable que Feijóo y quien ponga al frente del Ministerio de Hacienda nos vuelva a defraudar, como ya hizo el PP en 2011. Pero es un riesgo que hay que asumir.

Seguramente a todos les pase como me sucede a mí. Entro más veces a consultar el saldo en las cuentas del banco porque cada vez tengo menos dinero disponible para mis gastos domésticos. Cuento con una ventaja con la que no cuentan los gobernantes. Puedo saber con un solo clic lo que tengo, lo que debo y lo que voy a ganar. El problema es que, como país, llevamos demasiado tiempo sin revisar con la seriedad necesaria nuestras cuentas, sin aprobar unos nuevos Presupuestos que respondan a la realidad económica actual y sin exigir que quienes administran el dinero público nos expliquen qué futuro están construyendo.

Podemos seguir hacia adelante con una mezcla de ignorancia, ingenuidad y esperanza. O podemos mirar nuestro bolsillo individual y conjunto, y empezar a tomar las riendas, por difícil que vaya a ser el camino. Pero sin llevarnos a engaño. Y si nos equivocamos, volver a cambiar el sentido de nuestro voto en 2030.