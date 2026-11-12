La semana pasada el mundo volvía a poner los ojos en el estrecho de Ormuz, si es que alguna vez ha dejado de mirar el epicentro del conflicto bélico que más está alterando la vida de los humanos en los últimos tiempos. El presidente de EE.UU. anunciaba que seguían los bombardeos de su ejército sobre posiciones iraníes, pero en silencio, para no alterar el rumbo normal de los mercados. Menuda normalidad.

Al tiempo, se anunciaba el fin de algunas ayudas estratégicas de EEUU hacia Israel. Las elecciones de medio mandato en el país norteamericano y el bloqueo institucional tras los comicios en el país judío, llevan semanas alterando la visibilidad de la guerra.

Siendo uno de los factores que más afectan a la inflación y por tanto a la economía doméstica en todo el mundo, la guerra ha pasado a un segundo plano en los informativos. Incluso a un tercero. Es demasiado repetitiva, demasiado lejana y con infinitas razones y contradicciones por cada una de las partes que en conflicto como para que la opinión pública se implique.

Sobre todo los que tenemos cierta edad recordamos, más allá de las inveteradas disputas entre los israelíes y todos sus vecinos que se podían explicar con argumentos religiosos o étnicos, que éramos niños cuando la guerra entre Irán e Irak se convirtió en un conflicto que nos parecía inacabable. Incomprensible, entre supuestos vecinos y hermanos musulmanes. Obviábamos cómo los cristianos hemos estado siglos inmersos en luchas entre nosotros. El Oriente Medio nos parecía entonces, seguramente por ignorancia, un todo inabarcable.

Y supongo que en esas seguimos varias décadas después, incluso los más informados, sin entender muy bien qué pasa en esa parte del mundo y por qué nos afecta tanto al resto. Sin entender por qué los conflictos puntuales entre unos u otros, ya sea por credo, por corrientes religiosas dentro de un mismo credo, o por nacionalismos e identidades, cuando acaban, no traen consigo una paz duradera.

El pasado mes de octubre el historiador británico Simon Sebag Montefiore publicó (Crítica, 2026) un extenso texto con un título que podría resumir toda su investigación: El hervidero. Historia de Oriente Próximo, 1900-2026. Un ambicioso repaso por la historia de la región desde el final del Imperio Otomano (que controlaba la mayor parte de las regiones hoy divididas en estados en constante lucha) hasta nuestros días. Una guía que hay que seguir de principio a fin sin mayores expectativas de conocer los hechos puntuales, sino de hacerse una idea de todos los factores que han confluido históricamente en esta unión de continentes para hacerla tan diversa e importante para el resto de la humanidad.

El declive de Turquía como aglutinador de identidades, las dos guerras mundiales y las ambiciones de todas las potencias en mantener sus áreas de influencia, el petróleo, la descolonización, el sionismo y la creación del Estado de Israel... Esos factores exógenos a la propia región han influido y siguen influyendo decisivamente en el presente de Egipto, Líbano, Siria, Jordania, Irak, Irán, Yemen, Qatar, Arabia Saudí, Omán, Sudán, Emiratos Árabes... Occidente, y ahora Oriente-Pacífico, no están exentos de responsabilidad en todo lo que sucede en Oriente Próximo.

Pero también la propia idiosincrasia de los pueblos y etnias que históricamente han habitado la zona, sus diferencias religiosas y el modo de entender el Islam, y mucho más, los personajes que han llegado al poder en cada uno de los estados descolonizados. Las matanzas de unos a otros se cuentan por millones de personas, constantemente, como una gota que va llenando un vaso de indignidad en cada uno de esos territorios.

No obstante el autor recuerda que aunque esas cifras nos escandalicen, nuestro pasado más reciente no ha sido mucho más pacífico. Al contrario: "Si uno suma todos los muertos de todas las guerras que han asolado Oriente Próximo entre 1900 y nuestros días (125 años), el total aproximado puede compararse al frente occidental de Europa en la Primera Guerra Mundial (5,5 millones de fallecidos), o a su frente oriental en la misma guerra (entre 5 y 6 millones), o la Gran Guerra del Congo, de 1996-2003 (5,4 millones); pero ni de lejos se asemeja al teatro asiático de la Segunda Guerra Mundial (20 millones de fallecidos) o a su frente oriental (30 millones)".

Así que tomemos nota. No porque la actual situación Oriente Próximo deba dejar de escandalizarnos, sino porque la historia nos recuerda que la barbarie no es patrimonio exclusivo de ninguna geografía, religión o civilización. Y que, mientras sigamos mirando sus guerras como un fenómeno ajeno, seguiremos entendiendo menos de lo que creemos sobre la nuestra.