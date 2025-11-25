ES NOTICIA:
Faro del Cabo de la Huertas.

Opinión

El entorno del Faro del Cabo de la Huertas es intocable

José Caracena
Alicante
Publicada

La Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos Playa de San Juan, que representa el sentir de un importante número de vecinos, se dirige a los medios de comunicación para zanjar cualquier rumor o especulación que amenace el valor histórico y natural del entorno del Cabo de las Huertas.

Nuestra posición es de defensa inquebrantable de este enclave, y por ello, queremos dejar muy clara nuestra postura:

1. La idea del Cartel de "Hollywood" es un tema cerrado: entendemos que, en 2017, se barajaron ideas llamativas para impulsar la zona. Sin embargo, hemos consultado con profesionales biólogos y la realidad es incontestable: un cartel al estilo "Hollywood" en el Cabo es una quimera totalmente descartada e ilegal. Es una agresión paisajística que jamás permitiremos en este entorno protegido.

Post del astronauta francés de Facebook.

2. La Ley de Protección Ambiental es nuestro escudo: el entorno del Cabo está blindado al máximo nivel por motivos legales y ecológicos. La naturaleza es intocable: El entorno está blindado como Suelo Protegido (SNUP) y pertenece a la Red Natura 2000. Hablamos de la protección de fósiles, flora, fauna y, sobre todo, de las maravillosas praderas de Posidonia oceánica. Desistimos de cualquier proyecto que ponga en riesgo este tesoro natural. El patrimonio histórico: El faro en sí, que incorpora restos de la Torre Alcodra (BIC), es un elemento patrimonial clave, cuya protección se extiende a toda la zona.

3. El futuro del entorno pasa por la Cultura: la única propuesta que respeta la fragilidad del lugar es que los edificios anexos al faro se conviertan en un Centro de Interpretación Ambiental y Cultural del Entorno. Este debe ser un lugar para la educación, el conocimiento y el respeto por el paisaje.

Vista de la Albufereta y el Cabo de las Huertas desde la Serra Grossa de Alicante.

La solución prioritaria pasa por la gestión y servicios vecinales: queremos dejar claro que la energía y los recursos de la Asociación están centrados en la resolución de los problemas reales que afectan a la calidad de vida de los vecinos. Nuestro foco está en temas importantes como la consecución de un Centro de Salud digno, la creación de un Centro Social para el barrio, y todas las demás gestiones y mejoras que hemos impulsado desde el inicio de nuestra andadura.

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos Playa de San Juan.

