Un poble, una llengua, un futur compartit
Entendre d’on venim i qui som per poder transitar el present amb fermesa i el futur amb confiança es convertix en necessitat i urgència a l’hora de defendre els nostres orígens, la nostra història i allò que ens fa únics com a poble.
Hui, 9 d’Octubre, celebrem la passió per la nostra terra, la riquesa de la nostra cultura i la bellesa d’una llengua que ens identifica i ens unix. Una llengua que és de tots i que no ha de fer-se servir com a instrument per desestabilitzar l’harmonia social. Una llengua que parlaven els nostres avantpassats i que nosaltres llegarem als nostres fills. Una llengua, al cap i a la fi, que és essència i símbol de la nostra identitat.
Els alacantins i alacantines sentim orgull de pertànyer a una Comunitat diversa, oberta i treballadora, una Comunitat que compartix el mateix esperit de convivència, solidaritat i estima pel que som i representem.
El 9 d’Octubre ens recorda que la nostra força radica en allò que ens és comú i proper, en el sentiment de germanor. És una jornada per rememorar que som hereus d’una història plena de matisos i trets distintius, una història viva que ens aboca a responsabilitzar-nos a l’hora de construir un demà millor per a les noves generacions. I eixe anhel passa per continuar defensant tot allò que ens representa, amb orgull, rigor i interés col·lectiu.
La mar Mediterrània que banya els nostres pobles i ciutats; la llum dels capvespres que il·lumina cada racó com no ho fa a cap altre lloc; l’hospitalitat de la nostra gent; el perfum dels nostres camps carregats de fruites i hortalisses; el bullici contagiós de les llotges de peix; el tràfec d’acció i intercanvi a les nostres indústries manufactureres; el etern somriure dels visitants en posar un peu a la nostra província… Tot això ens ressona ben endins i tot això ho aportem al llegat de la Comunitat Valenciana i de la resta d’Espanya, perquè som una terra rica en valors, rica en generositat, rica en patrimoni natural.
Ara, la nostra Comunitat travessa un període de reconstrucció. Són moments de recolzar-nos, d’acompanyar-nos, d’ajudar-nos, de treballar muscle amb muscle, de perseverar en els gestos d’empatia i de sostindre la idea de que som capaços de reinventar-nos sense perdre mai el nostre esperit i la nostra identitat.
Perquè la grandesa del nostre poble no es mesura sinó a través de la templança de la seua gent per mirar endavant. La reconstrucció no és només una qüestió d’infraestructures, és un compromís amb les persones, amb la seua vivència i el seu record. També amb el futur, amb el benestar de la ciutadania i amb la protecció d’un territori que ens estimem profundament.
Som una terra oberta al món, puntera i pròspera, capaç d’avançar sense oblidar les arrels que ens sostenen. Som la veu d’un poble en constant evolució. Som la llum que inspira, la calidesa que acull. Som el cau des d’on creem i somniem i des d’on fem realitat els destijos de la gent.
No oblidem mai construir un futur digne de la història que ens ha portat fins ací.
Feliç 9 d’Octubre, alacantins i alacantines!
Toni Pérez Pérez, es president de la Diputació d’Alacant