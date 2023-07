Quizá algo oscurecida por el show de las agosteñas elecciones a Federación, que resolverán su resultado dentro de apenas diez días, de manera paralela se van cerrando los compromisos de artistas para formalizar las hogueras de categoría especial para junio de 2024. De entrada, resaltar el retorno a dicha élite de Port d’Alacant, tras doce años ausente de la misma, y elevando el corpus de dicha élite a once participantes.

De entrada, cabe señalar que los distritos que se situaron en los seis primeros premios, reiteran sus artistas. A saber, Diputació-Renfe (David Sánchez Llongo), Florida-Portazgo (Pere Baenas), Baver-Els Antigons (Paco Torres), Sèneca-Autobusos (José Gallego y Toni Pérez), La Ceràmica (Palacio y Serra) y Sagrada Familia (Pedro Santaeulalia).

A partir de ahí, bailan artistas, captando Port d’Alacant al tándem formado por Salva Bañuls y Néstor Ruíz, que escapan de Florida-La Viña. Este distrito al parecer tiene ya sellada su foguera 2024 con el joven artista Josué Beitia, mientras que Paco Giner deja Polígono de San Blas y se ha comprometido con el distrito de Carolinas Altas.

Pero aún hay más. Hay negociaciones de la mencionada Polígono con un artista alicantino, caracterizado por su apuesta por la monumentalidad, tan necesaria en esta demarcación. Y, a ciencia cierta, aún no se ha anunciado si Hernán Cortés renueva con Javier Gómez.

Aunque parezca lo contrario, en 2004, 2005, 2008, 2009 y 2015 ya se contaron con once comisiones en especial, siendo 2013 la edición que contó con mayor participación, al concurrir nada menos que trece hogueras.

¿Pero qué sucede actualmente para este progresivo crecimiento? Sin duda, influye en ello el hecho del elogiable aumento en la subvención municipal a las contendientes dicha categoría, que sobrepasa con holgura los veinte mil euros. Una inversión de sincero apoyo que pierde su razón de ser, cuando permite que en algunos casos aspiren a concurrir en especial, distritos que no albergan la necesaria entidad ni tiene la estructura necesaria para ello.

Pero a ello cabe señalar un problema de creciente incidencia; cada vez hay más primeros espadas del arte efímero en el conjunto de la Comunidad Valenciana a los que no les compensa participar en especial. Estas dos circunstancias, estoy convencido, suponen un doble elemento de tensión, que tendrá creciente peso en años posteriores.

Por un lado, encontrarnos con comisiones -no muchas, eso sí- que apuestan por la especial, y su estructura y engranaje se parece más al de una que lo hace en tercera categoría. Y, por otro lado, con este crecimiento y mengua de firmas de éxito asegurado, estamos derivando a no pocas hogueras que, a lo único que aspiran, es a no quedar en el furgón de cola a la hora del reparto de premios ¿Merece la pena?

