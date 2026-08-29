Un hombre de 70 años muere en una playa de Dénia (Alicante) tras golpearse accidentalmente la cabeza contra las rocas

Un hombre de 70 años ha fallecido este sábado en una playa de Dénia tras un golpe en la cabeza contra las rocas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso a las 12:42 horas, cuando se movilizó una unidad SAMU.

El bañista, sin embargo, había entrado ya en parada cardiorrespiratoria tras sufrir el golpe en la cabeza. Los servicios médicos han realizado maniobras de reanimación, pero finalmente el hombre ha fallecido en el lugar del accidente.

Al lugar de los hechos, en la playa de Las Rotas de este municipio alicantino, se ha movilizado también un helicóptero medicalizado, que finalmente no ha llegado a aterrizar.