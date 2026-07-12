Comprar a quince minutos del mar te puede salir un 60% más barato: el refugio interior de quienes no pueden pagar Xàbia

Xàbia se ha convertido en uno de los mercados residenciales más caros de la Comunitat Valenciana, con un precio medio de venta que ronda los 3.888 euros por metro cuadrado y con zonas como el Puerto que llegan a 4.813 euros por metro cuadrado, según los últimos informes disponibles de Idealista. Esa escalada ha expulsado del mercado a buena parte de la demanda local y ha reforzado una tendencia cada vez más visible en la Marina Alta: mirar hacia el interior para encontrar casa sin renunciar a vivir a pocos minutos del mar.

El Portal Estadístico del Notariado, basado en precios reales de compraventa escriturada y no en anuncios, ofrece precisamente la referencia más útil para entender ese desplazamiento, porque permite comparar el valor efectivo de los inmuebles por municipios y zonas con series históricas actualizadas.

En la práctica, el resultado es una huida ordenada hacia localidades próximas al litoral pero todavía alejadas del sobreprecio de la primera línea de costa. Comprar a un cuarto de hora del mar puede suponer rebajar el coste final alrededor de un 60% respecto a Xàbia, una diferencia que explica por qué el interior de la Marina Alta empieza a funcionar como válvula de escape para quienes ya no pueden asumir los precios del litoral.

Gata de Gorgos y Senija son dos ejemplos muy claros de ese contraste: en Gata de Gorgos, el precio medio se mueve en torno a 2.016 euros por metro cuadrado en una de las referencias más recientes, mientras que en Senija aparecen cifras en torno a 1.496 euros por metro cuadrado en algunas fuentes de mercado. La comparación con Xàbia es muy elocuente y ayuda a poner en perspectiva el problema: la cercanía al mar sigue importando, pero cada vez más compradores están dispuestos a sacrificar vistas o primera línea a cambio de equilibrio financiero.

Xàbia compite en precio con las grandes urbes más exclusivas. El conjunto del mercado local mantiene una tendencia al alza que convierte la compra en un lujo para una parte cada vez mayor de la demanda residente. Otros informes recientes elevan todavía más la presión percibida y apuntan a barrios costeros y céntricos claramente por encima de esa media. Xàbia ya aparece como el mercado más tensionado de la Comunitat, con chalés que superan de largo el millón de euros de media.

Datos del Portal Estadístico del Notariado en la comarca. Notariado

Ese encarecimiento no es casual ni coyuntural. Xàbia concentra un producto residencial muy codiciado por la combinación de paisaje, servicios, clima y proximidad al mar, y además soporta una demanda internacional muy intensa, especialmente en segmentos altos. El resultado es una especie de mercado dual: en un extremo, vivienda de lujo, reformas exclusivas y chalés con precios casi inalcanzables; en el otro, una oferta cada vez más limitada para compradores locales, jóvenes y familias que necesitan residencia principal y no segunda vivienda. La paradoja es visible incluso en el urbanismo cotidiano: donde una calle muestra pisos de 400.000 euros, otra retrata la emergencia habitacional con asentamientos precarios y caravanas.

Frente a ese escenario, el interior cercano al mar gana valor como territorio de oportunidad. El atractivo es evidente: se mantiene la conexión funcional con la costa, pero se evita pagar el sobrecoste de la marca Xàbia, del paseo marítimo o de la zona de playa consolidada.

Esa diferencia de precio tiene un efecto muy concreto sobre la capacidad de compra: con el mismo presupuesto, una familia puede acceder a una vivienda de mayor tamaño, mejor estado o incluso con parcela, algo cada vez más difícil en el litoral más tensionado. En términos de mercado, el desplazamiento también refleja una segmentación territorial muy clara, donde la cercanía al mar sigue pesando, pero cada vez más compradores están dispuestos a buscar estabilidad financiera antes que ubicación de primera línea.

El hecho de que estos datos del Notariado procedan de escrituras reales y no de expectativas de venta, permite medir el precio efectivo al que se cierran las operaciones. Eso es especialmente importante en zonas como la Marina Alta, donde los anuncios pueden inflar aún más la percepción del mercado y retrasar la adaptación del vendedor y del comprador a la realidad.