Llega una patera con una veintena de migrantes a una playa de Calpe

El rescate de una patera en el Puerto de Alicante, en una imagen de archivo.

Los tripulantes han desembarcado sobre las 8:30 horas en el arenal de la Fossa ante la mirada de asombro de los vecinos.

Más de 20 migrantes han desembarcado esta mañana en la playa la Fossa de Calpe sobre las 8:30 horas de este martes ante la mirada de asombro de los vecinos que se encontraban en la zona.

La embarcación transportaba a unos 24 migrantes que han tocado tierra en el litoral de este turístico municipio de la Marina Alta, según señalan fuentes de la Guardia Civil de Alicante a este diario.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los migrantes hasta su traslado al puerto de Alicante, donde serán atendidos por Cruz Roja.

Por el momento se desconoce la nacionalidad, edad y procedencia de los tripulantes y si entre ellos se encuentran menores de edad.

Si bien las primeras informaciones apuntan a que todos ellos presentan buen estado de salud.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.