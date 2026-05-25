Muere un hombre en un accidente de tráfico tras salirse de la carretera en Polop

Un hombre falleció la noche de ayer domingo en un accidente de tráfico por salida de vía en una curva en la carretera de CV 70 con dirección a Polop.

El coche cayó a un bancal con un desnivel aproximado de 150 metros. Quedaron atrapados en el vehículo todos sus ocupantes, por lo que hubo que excarcelar a cuatro, de los cuales uno falleció y el resto resultaron heridos con lesiones de diversa consideración y gravedad.

Los Bomberos del Consorcio Provincial recibieron el aviso del accidente a las 21:18 horas y movilizaron hasta el lugar del accidente a un mando de jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba urbana ligera, un furgón de salvamentos con un sargento, un cabo y ocho bomberos del parque de Benidorm.

Finalmente, el rescate concluyó más de dos horas después, a las 23:36 horas.

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