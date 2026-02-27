Fallece un ciclista de 65 años tras sufrir una caída en Benissa (Alicante)

Un hombre de 65 años ha fallecido este viernes tras sufrir una caída cuando circulaba con su bicicleta por una carretera de la localidad de Benissa, en Alicante.

El ciclista ha sufrido el accidente sobre las 11:10 horas en la partida Collado de Benissa, en el Camí Vell de Xaló, junto a la CV-750.

A esa hora se ha recibido la alerta por parte del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tras el aviso, se ha movilizado un SAMU cuyo equipo médico ha realizado las maniobras de RCP y otras técnicas de estabilización.

Pese a los esfuerzos de los médicos desplazados hasta el lugar del accidente, el hombre de 65 años ha terminado falleciendo.

El accidente se produce unos meses después de la muerte de Antonio Morales, un ciclista que falleció a los 73 años el pasado 10 de septiembre tras un choque en el límite territorial entre Murcia y la Comunitat Valenciana debido a una negligencia en la gestión de la emergencia.

Un error administrativo por las competencias de las administraciones murciana y valenciana evitó que fuera asistido a tiempo y que terminara falleciendo en el Hospital de la Vega Baja.

Como no se pusieron de acuerdo, en vez de movilizar una ambulancia de la localidad murciana de Beniel, que hubiera tardado tres minutos, llamaron a una de Orihuela que tardó 47 tras perderse.

