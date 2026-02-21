Guerra por la vivienda en la Comunitat: el PP denuncia que el PSOE intenta "paralizar" la construcción de 4.800 casas

La construcción de viviendas sociales se convierte en el principal campo de batalla político en la Comunitat Valenciana. El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, advierte este sábado desde Dénia de un intento de 'boicot' por parte del PSOE al Plan Vive, que ya suma 4.800 viviendas proyectadas y cuenta, según los populares, con el respaldo de 80 alcaldes socialistas frente a la dirección de su propio partido.

En una jornada interparlamentaria de la formación, el presidente popular señala que "la reunión tiene como objetivo principal abordar y solucionar los problemas que verdaderamente importan a la gente". Y en ellos incluye "vivienda, impuestos, sanidad, servicios sociales e infraestructuras, con un énfasis particular en el transporte".

Pero es en la vivienda en la que están puestos todos los focos, como ha probado el escándalo de las viviendas públicas protegidas de Les Naus en la playa de San Juan. El jefe del Consell, que ya ha reconocido públicamente que el tema le "cabrea", resalta el trabajo que está haciendo su Gobierno: "Tenemos en marcha en la Comunitat Valenciana un plan que está surtiendo efecto".

El llamado Plan VIVE tiene "más de 4.800 viviendas en marcha, desde el diálogo y el consenso". Y ahí es donde ha recordado que "hay más de 80 alcaldes socialistas de esta Comunidad que se han apuntado a ese plan, porque al fin y al cabo en eso consiste la política, en ser útil y en ponerla al servicio de los ciudadanos".

En el encuentro en el que ha estado presente el vicesecretario general del PP Elías Bendodo, Llorca ha mostrado su perfil más duro: "Estamos cansados de que el Partido Socialista se invente relatos".

Con esa afirmación denuncia que "en el caso de la vivienda quieren tapar o paralizar el Plan Vive". "El portavoz socialista llegó a decir en la sesión de control que iban a presentar una enmienda a la ley de simplificación para parar el Plan Vive", añade en referencia a la acusación esta semana en Les Corts.

"No les importan las personas ni el grave problema de la vivienda", prosigue lamentando que "lo que les importa es la crispación, la polarización, el ruido". Frente a eso, "nosotros vamos a continuar construyendo viviendas en cada uno de los rincones de la Comunitat Valenciana, que es realmente lo que quieren los ciudadanos y especialmente la gente".

Y volviendo a lo que ha definido como las preocupaciones ciudadanas, ha señalado que "vemos desgraciadamente lo que está pasando en España con el ferrocarril y lo vamos a contraponer con la política aquí de transportes, con inversiones muy importantes".

"La política consiste en mirar a la cara a la gente y en afrontar los problemas que tienen. Nosotros pensamos en las personas mientras otros como el PSOE solo piensa en mantenerse en el poder o en conquistar el poder", recalca.

Llorca concluye su repaso destacando uno de los logros conseguidos por su equipo de Gobierno: "La reducción del 40 % en las listas de espera para operaciones graves, pasando de 60 días en la época del Botànic a 27 días actualmente. En dependencia se ha reducido la lista de espera".